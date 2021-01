Csak negatív teszttel hagyhatják el otthonukat a pozsonyiak

A szlovák fővárosban az esetek többségében csak negatív teszttel hagyhatják el otthonukat a szlovák állampolgárok a mától érvényben lévő járványügyi rendelkezések értelmében.

Jelenleg már csak negatív teszttel lehet például a munkahelyükre, postára, bankba, ruhatisztítóba, könyvtárba, optikába, cipőjavítóhoz, bicikli- és autószervizbe menni.

A negatív teszteredményről szóló tanúsítványt ajánlott magunkkal vinni az egyes üzletek átvételi pontjaira is - írja a Ú Sszó. De azoknak is negatív tesztet kell bemutatniuk, akik a szabadban mozognak és minden egyéni sportot űző állampolgárra is ugyanez a szabály érvényes. Ez alól mentességet élveznek a 15 éven aluli gyerekek és a 65 év feletti felnőttek, viszont a velük együtt lévő kísérőiktől már kérhetik a negatív tesztet.

A rendelkezésben tisztázták azt, hogy létfontosságú élelmiszerek beszerzése közben nem kérik a tesztet, viszont előírják, hogy a lakhelyhez legközelebb eső boltokban és gyógyszertárakban vásároljon a lakosság. Teszt nélkül lehet menni orvoshoz, tesztelésre, oltásra, temetésre, esküvőre is, és rendőrségi ügyeket intézni is.

Három év alatti gyerekkel, illetve kutyával és macskával is el lehet menni teszt nélkül sétálni a lakhelytől egy kilométeres távolságig.

- írja a lap. A rosszabb helyzetben lévő 37 járásban február 3. és 7. között január 27. után elvégzett tesztet kell majd felmutatni.