Kitálalt a szovjet kém: a KGB terelte Trumpot a Fehér Ház felé

Jurij Svec, aki a nyolcvanas évtizedben a KGB washingtoni rezidentúrájának az ügynöke volt – fedősztoriként a TASZSZ szovjet hírügynökség kiküldött tudósítója –, az American Kompromat című könyvben Donald Trumpot, az Egyesült Államok 45. elnökét a Cambridge-i Ötökhöz hasonlítja, legalábbis abból a szempontból, hogy Trump minimum akkora hasznot hajtott a Szovjetuniónak, majd később Oroszországnak az Egyesült Államok destabilizálásával, a legnagyobb világhatalom, az amerikai nemzet kettészakításával, mint a második világháború alatt és után, a hidegháború éveiben a világtörténelem leghíresebb kémcsoportja, a legendás Kim Philby vezette hálózat.

A különbség csupán annyi Trump és Philbyék között, hogy előbbi nem tudott róla, hogy az orránál fogva vezetik...

Mielőtt túlságosan is mélyen merülnénk a konteók mocsarába, gyorsan szögezzük le:

Trump nem volt a KGB ügynöke.

Objektíve azonban sokkal több kárt okozott a hazájának, mintha tudatos szovjet/orosz kém lett volna.

Mármost, Svec a legfőbb forrása a minap megjelent, Craig Unger újságíró által jegyzett könyvnek. A 71 éves Unger neves zsurnaliszta, korábban többek között a The New Yorker magazinnak is dolgozott, és 2018-ban ő írta a House of Trump, House of Putin című, leleplezőnek szánt könyvet, amely az orosz maffia, Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Trump-féle üzleti birodalom összefonódását taglalja. A szóban forgó mű bemutatja Trump és a 2019 augusztusában börtönében máig tisztázatlan körülmények között elhunyt üzletember és szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein kapcsolatát is.

A The Guardian felhívta Svecet virginiai otthonában.

A KGB-nél bevett gyakorlat volt, hogy kiszemeltek reményteljes fiatalokat, sokszor még diákkorukban, akikről feltételezték, hogy komoly karriert futnak be. A továbbiakban vagy beszervezték őket, vagy – az illető tudtán kívül – egyengették a karrierjüket, mígnem olyan pozícióba kerültek, ahol komoly hasznára lehettek a Szovjetuniónak. Valami ilyesmi történt Donald Trumppal is, mondta Svec a brit lap munkatársának.

Svec a KGB őrnagya volt, és 1985 áprilisa és 1990 vége között Washingtonban dolgozott. Hivatalosan – fedősztorija szerint – a szovjet állami hírügynökség, a TASZSZ kiküldött tudósítójaként, de valójában a KGB rezidentúráján. 1993-ban telepedett le véglegesen az Egyesült Államokban, miután dezertált, és amerikai állampolgárságért folyamodott. Manapság nagy cégeknek dolgozik biztonsági nyomozóként, és annak idején Alekszandr Litvinyenko üzleti partnere volt, amikor utóbbit 2006-ban, Londonban a KGB eltette láb alól.

Unger az American Kompromat című könyvben részletesen leírja, hogyan tűnt fel a 31 éves Trump már 1977-ben a szovjet kémszervezet radarernyőjén. (A kompromat szó oroszul kompromittáló információt jelent.) Az üzletember ekkor vette el első feleségét, Ivanka Zelnicková csehszlovák modellt.

Ezt a tényt kihasználva a csehszlovák és a szovjet hírszerzés vállvetve „rácuppant” Trumpra.

Három évvel később, 1980-ban az üzletember beindította ingatlanfejlesztői vállalkozásának első nagy projektjét, a Grand Hyatt New York hotelt a Grand Central pályaudvar szomszédságában.

Trump 200 tévékészüléket vásárolt a szállodájának bizonyos Szemjon Kislin szovjet emigránstól, akinek Joy-Lud néven elektronikai szaküzlete volt a Fifth Avenue-n. Svec Unger könyvében azt állítja, hogy Kiszlin a KGB-nek dolgozott úgynevezett „spotter agentként”, akinek a potenciális beszervezendő célszemélyek kiválasztása volt a feladata.

Kiszlin úgy ítélte meg, Trump felemelkedőben lévő, tehetséges fiatal üzletemberként beleillik ebbe a profilba. Csakhogy Svec állítását Kiszlin tagadja, azt mondja, nem volt semmi köze a KGB-hez.

Aztán 1987-ben Trump és hitvese ellátogattak a Szovjetunióba, közelebbről Moszkvába és az akkor még Leningrád néven futó Szent-Pétervárra. Életükben először. Svec a könyvben arról beszél, a KGB emberei körülzsongták Trumpékat, hízelegtek neki, és azzal tömték a fejét, hogy milyen tehetséges politikus válna belőle.

A KGB emberei elbűvölték Trumpot. Közben persze alaposan feltérképezték a személyiségét, hogy megtudják, mivel lehet őt elkápráztatni. A következtetés ez volt: Trump intellektuálisan és pszichésen sérülékeny, és a hízelgés nála mindig célt ér, mondta a The Guardiannek az egykori őrnagy. És pontosan ezt használták ki. Eljátszották, mennyire lenyűgözi őket Trump személyisége, és arra a következtetésre jutottak, egy szép napon pontosan egy ilyen emberre lenne szükségük az Egyesült Államok elnökeként. Az ilyen emberek, mint amilyen Trump, meg tudják változtatni a világtörténelem menetét. Ennek érdekében folyamatosan fals információkkal etették, és a későbbi elnök ezeket készpénznek vette, mondta Svec.

És ahogy hazatértek Trumpék a Szovjetunióból, a teljesen beindult, mondhatni megmámorosodott üzletember 1987. szeptember elsején egészoldalas hirdetést vásárolt a New York Timesban, a Washington Postban és a Boston Globe-ban, a következő szöveggel:

Nincs semmi olyan probléma Amerika védelmi politikájával, amit egy kis gerincességgel ne lehetne orvosolni.

És Trump már akkor, csaknem 34 évvel ezelőtt elkezdte tanulmányozni annak a lehetőségét, hogy harcba induljon a Republikánus Párt elnökjelölti pozíciójáért. Olyannyira, hogy Portsmouthban tartott is egy nagygyűlést! Már 1987-ben...

A fent ismertetett egészoldalas hirdetésekben Trump azt fejtegette, hogy – szemben a Reagan-adminisztráció politikájával, amely végül a Szovjetunió megroppanásához, majd összeomlásához vezetett – felül kell vizsgálni Amerika szerepét a NATO-ban.

Miért állja a számlát az Egyesült Államok olyan országok helyett, amelyek maguk is könnyedén ki tudnák fizetni a fegyverkezésük költségeit?

kérdezte Trump, és a nép körében mindezt természetesen kedvező visszhang fogadta.

Trump bizarr fellépése a Szovjetunióban is pozitív fogadtatásra talált. Néhány nappal később Svec, aki éppen akkor tért vissza Moszkvába Washingtonból, a KGB jaszenyevói központjában tartózkodott. És tanúja volt annak, hogy jelentés érkezett az amerikai fővárosból, amely lelkendezve számolt be az újsághirdetés megjelenéséről, amit egyik emberük munkájának tulajdonítottak. Hogy ez az ember – ne kerülgessük a forró kását: Donald Trump – vajon magától vetemedett ilyesmire, vagy a KGB-ügynökök nyomására, sohasem fog kiderülni. Az is lehet, hogy a Cég washingtoni rezidense saját érdemeként próbálta feltüntetni Trump heveskedését...

Korábban azt hittem, ilyesmi lehetetlen – mondta Svec. – Mármint, hogy egy komolynak tűnő üzletember ekkora baromságot jelentet meg, mint ez a hirdetés. DE Trump megjelentette, és ami engem még inkább meglepett, a hirdetés meglehetősen nagy és kedvező visszhangot váltott ki bizonyos amerikai körökben. És 29 évvel később ez az ember lett az Egyesült Államok elnöke!”

Trump 2016-os megválasztását természetesen óriási örömmel fogadták Moszkvában. Amikor Robert Muellert, az FBI igazgatói posztját 2001 és 2013 között betöltő jogászt 2017-ben kinevezték annak a bizottságnak az élére, amely a Trump-kampányra gyakorolt orosz befolyást és támogatást volt hivatott vizsgálni, ilyen kapcsolatot nem sikerült találni. Az viszont kiderült egy másik vizsgálatból, hogy Trump kampánycsapata és az Obama-adminisztrációból történő átmenetet lebonyolító team, valamint orosz ügynökök között 272 alkalommal történt valamilyen kapcsolatfelvétel, továbbá 38 bizonyított találkozóra is sor került.

Svec, aki maga is nyomozott az ügyben, állítja:

Mueller jelentése számomra kiábrándító volt, mert az emberek – engem is beleértve – azt hitték, alaposan utánanéznek Trump és Moszkva kapcsolatainak. Ehelyett csak annyi történt, hogy bűnügyi szempontból vizsgálták a kapcsolatok. És törvénybe ütköző cselekedet talán valóban nem történt. Kémelhárítási szempontból nem feszegették a kérdést. És mi ebben a könyvben ezt a hiányosságot szerettük volna pótolni. Ezért végeztem egy kutatást, és ennek az eredményeit egybevetettük Craig oknyomozói munkájával. Ezért meggyőződésünk, hogy a mi könyvünk onnan indul el, ahol a Mueller-bizottság abbahagyta a munkáját.

Unger, a szerző – akinek az American Kompromat a hetedik könyve – sarkos véleményt fogalmaz meg Trumpról:

Az oroszok számára fontos ember volt. Nem azt mondom, hogy már negyven évvel ezelőtt látták benne az egyesült Államok negyvenötödik elnökét, nem. Ha ezt állítanám, túl sokat tételeznék föl a ruszkikról. De azt állítom, hogy hogy akkoriban, 1980 táján, a szovjetek eszeveszetten próbálták beszervezni számukra hasznosnak tűnő amerikaiak tucatjait. És Trump a tökéletes célszemély volt több szempontból is. hiú volt, nárcisztikus, önimádó, szóval, abszolút beleillett a profilba. Negyven éven keresztül pallérozták, terelgették, egészen addig, míg ő lett az egyesült Államok elnöke.

Borítókép: Donald Trump - Drew Angerer/Getty Image