Mégsem lesz amerikai csapatkivonás

A Biden-kormányzat gyors intézkedésekkel tér vissza a többpólusú világrend amerikai erőfölényre építő politikájához. Az új elnök már fel is függesztette a még Donald Trump által elrendelt, csaknem 12 ezer amerikai katona Németországból való kivonását – jelentette be Jake Sullivan, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. Az MTI tudósítása szerint a Trump-terv tüzetes felülvizsgálatáig nem vonnak ki csapatokat Németországból. A hírügynökség emlékeztetett arra is, hogy Tod Wolters amerikai tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka már szerdán közölte, hogy a volt elnök erre vonatkozó terveit "jegelték".

Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images Hungary Jake Sullivan 2021. február 4-én.

Trump korábban többször bírálta Németországot, mert úgy ítélte meg, hogy Berlin nem fordít elég pénzt védelmi célokra. Egykori védelmi minisztere, Mark Esper júliusban közölte, hogy összesen 11 900 amerikai katonát vonnak ki Németországból és egy részüket más európai országokba vezényelnék át. Ezt az elképzelés még a republikánusok egy jó része is élesen bírálta.

Sullivan arról is beszélt, hogy Biden külpolitikájában mindenekelőtt a diplomáciára, a szövetségesekkel folytatott szoros együttműködésre és az erőfölényre fogja helyezni a hangsúlyt. "Azt a világos üzenetet akarja küldeni, hogy biztonságpolitikánkban a diplomácia kap vezető szerepet" – emelte ki az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója.

A stratégia központi eleme az, hogy biztosítsák az amerikai erőfölényt, különös tekintettel a szuperhatalmak rivalizálására és a transznacionális fenyegetésekre. Ez mindenekelőtt Oroszországra és Kínára vonatkozik.

Kiemelte, hogy elsődleges szerepet kap az európai és ázsiai szövetségesekkel folytatott viszony újraélesztése. Biden szorosan együtt kíván működni a nemzetközi szervezetekkel is.

Nemcsak a német, de az afganisztáni kivonulásból is kihátrálhat az új amerikai kormányzat. A 2021. májusi csapatkivonásról még 2020. februárjában egyeztek meg az amerikaiak és a tálibok Dohában. Most azonban egy nyugalmazott tábornokokkal megtűzdelt kongresszusi kétpárti szakbizottság szerint várni kellene a csapatkivonással, mivel amerikai katonák nélkül csak polgárháború és az al-Kaida megerősödése várható az országban – írta a Reuters híre alapján a 444.hu.

A tálibok azzal fenyegetőznek, hogy ha eltolják a csapatkivonás határidejét, akkor újra célpontként tekintenek az amerikai csapatokra. Most egyébként hivatalosan tűzszünet van a felek között.