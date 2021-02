Újabb enyhítés jön Szlovéniában

Szlovéniában kinyithatnak a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek és szolgáltatók − jelentette be Zdravko Počivalšek gazdasági miniszter pénteken.

A dolgozókat hetente kell tesztelni az új koronavírusra, és mindenkinek tiszteletben kell tartania az intézkedéseket, a járványhelyzet javulásának és a napi új esetek számának csökkenése érdekében

− fogalmazott a miniszter. Csütörtökön bejelentették azt is, hogy hétfőtől az egész ország területén megnyithatnak az óvodák és megkezdődik az oktatás az elemi iskolák első három osztályában. A legtöbb régióban már február másodikától nyitva tarthatnak az oktatási és nevelési intézetek. A szomszédos Horvátországban szombaton érkezik az AstraZeneca oltóanyagából egy nagyobb szállítmány, és már a jövő héten megkezdik vele az oltást.

Februárban 154 ezer ampullányi érkezik ebből a vakcinából és a 65 évnél idősebbeket is beoltják vele

− jelentette be Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján. Eddig az országba 104 130 dózis érkezett a Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinájából, utóbbiból mindössze 8400 adag. Eddig 91 956 embert oltottak be, 37 046-an pedig már megkapták az emlékeztető oltást is.