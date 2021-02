Nagyon fontos dolog derült ki a koronavírusról

Felettébb valószínűtlen, hogy az új típusú koronavírus egy kínai laboratóriumból származik – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínában vizsgálódó szakértői csoportjának vezetője.

Peter Ben Embarek arról számolt be, hogy sikerült új információkat gyűjteniük, ezek azonban nem változtattak jelentősen a járvány kitöréséről alkotott eddigi képen.

A kutatások arra utalnak, hogy a vírus természetes hordozói egyes denevérfajok lehetnek, s egy közvetítő fajon keresztül terjedhetett át a kórokozó az emberre.

Jelezte: ennek meghatározásához további célzott vizsgálatokra lenne szükség, s nem csak Kínában, hanem más országokban is.

Kapcsolódó Ismét izmosodik a koronavírus Kínában Csaknem fél év óta a legtöbb napi új Covid-19-esetet regisztrálták Kína szárazföldi részén szerdán.

A WHO élelmiszerbiztonsági szakértője hangsúlyozta: ez a vírus akár utazókkal avagy fagyasztott élelmiszeripari termékekkel is eljuthatott a közép-kínai Vuhanba más térségekből. Hozzátette: nem találták jelét annak, hogy a SARS-CoV-2-vírus már 2019 decembere előtt is jelen lett volna a városban.