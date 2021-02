Eldobni nem akarta a vakcinát, olyat oltott be az orvos, aki nem volt rajta a listán

Romániában akár 10 ezertől 20 ezer lejig terjedő bírsággal lennének sújthatók az orvosok, ha olyan személyeket oltanak be, akik nem szerepelnek az oltási listán – vagy azért, mert nem is regisztráltak, vagy mert esetleg más időpontra szól a regisztrációjuk. Olyan híresztelések keltek szárnyra, hogy Vlad Voiculescu egészségügyi miniszter utasítására az egészségügyi tárca ilyen rendelettervezetet dolgozott ki. Állítólag ennek alapját az adhatta, hogy korábban kiderült: több mint ezer személyt soron kívül oltottak be, egy orvost pedig 5 ezer lejre bírságoltak, mivel olyanokat is beoltott, akik nem tudtak az eredetileg lefoglalt időpontban oltásra jelentkezni. Az érintett orvos ezt azzal indokolta, hogy inkább beoltotta őket, semhogy eldobja a drága és egyelőre ritkán hozzáférhető vakcinát – írta a Foter.ro.

Florin Cîțu kormányfő a minap arról beszélt: az ország nem engedheti meg magának, hogy hagyja kárba veszni a már kibontott vakcinákat, ha maradt még a flakonban oltóanyag, de aznapra már nincs több regisztrált jelentkező.

Lehet, hogy éppen ezért, de az egészségügyi tárca közölte: mégsem kezdeményezi az orvosok szigorúbb megbírságolását a soron kívüli oltások miatt.

Jelezték: folytatják az ellenőrzéseket ott, ahol visszaélésekről szereznek tudomást. Megerősítették: most a prioritás a 65 év fölöttiek, a krónikus betegek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok beoltása.