Románia: keresztvakcinázás élesben

Romániában egy oltóközpontban összekeverték a koronavírus elleni vakcinákat. Târgu Jiu településen egy asszisztensnő tévedésből a Moderna által gyártott emlékeztető oltást adta be az egyik jelentkezőnek, pedig előzetesen a Pfizer/BioNtech-féle vakcinával oltották be – írta a Foter.ro.

A Transindex arról ír, hogy az asszistens megkérdezte a belépő férfit, megkapta-e az első oltást, a válasz az volt, igen. Ám a férfi, tévedésből a modernás kabinba lépett be a pfizeres helyett.

A tanúsítvány kiadásakor kiderült a gikszer. Azonnal értesítették a közegészségügyi hatóságot a történtekről, az immáron több vakcinával is beoltott férfit orvosi megfigyelés alatt tartják. Az asszisztensnőnek pedig jelezték, hogy ezentúl nem kell bejárnia az oltóközpontba.

A vakcinák lassú szállítása miatt egyébként már felmerült az ötlet, hogy megvizsgálják a kutatók, hogy mi történik, ha a Pfizer és a Moderna védőoltásait keverik. De addig még nem jutottak el, hogy tettekre is váltsák ezt. A román oltóközpontban a véletlen most egyedülálló lehetőséget teremtett erre a vizsgálatra is.