Oroszország 300 millió adag vakcinát ajánlott fel az Afrikai Uniónak

Oroszország 300 millió dózis Szputnyik V koronavírus elleni vakcinát ajánlott fel az Afrikai Uniónak (AU) – jelentette be a szervezet oltóanyag beszerzésért felelős irodája.

Moszkva emellett finanszírozási csomagot is felajánlott azon tagországok számára, amelyek igényt tartanak a vakcinára.

A bejelentés szerint Moszkva májustól számítva egy évig küldene vakcinát az AU-nak.

Afrikába továbbra is nagyon lassan érkeznek a koronavírus elleni vakcinaszállítmányok, jóllehet a kontinensen a járvány azonosított halálos áldozatainak a száma meghaladta a százezret – figyelmeztetett az afrikai betegségellenőrzési és -megelőzési központ (Africa CDC) igazgatója.

John Nkengasong fájdalmas mérföldkőnek nevezte a halálozási adatot, és kiemelte, hogy míg a vakcinaszállítmányok késnek, az oltási kampányok elé máris nehézségeket gördít a vírus új, dél-afrikai variánsa. Mindazonáltal leszögezte azt is, hogy ha elegendő dózis áll rendelkezésre, 2021 végéig a kontinens népességének 35-40 százalékát be tudják oltani, 2022 végére pedig akár a 60 százalékát is.

Salim Abdool Karim, a dél-afrikai kormány járványügyi csapatának egyik munkatársa a második hullám magasabb esetszámai miatt egyrészt a vírus dél-afrikai mutánsát, másrészt a társadalmi távolságtartásra vonatkozó szabályok be nem tartását okolta.