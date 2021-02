Karanténdivat: a legrondább papucstól a szörfös csizmáig

Az Euromonitor jelentése szerint tavaly globálisan 21 százalékkal csökkent a tűsarkú cipők iránti kereslet, a papucsoké viszont 242 százalékkal nőtt. Ez nem is csoda, hiszen a járvány világszerte elhozta a hónapokig tartó otthoni bezártságot, és ezzel együtt a kényelmes öltözködés forradalmát is. A divatipar reakciójára nem kellett sokáig várni, hatalmas üzlet most a kényelembe fektetni.

A megváltozott fogyasztói igények egyik nagy nyertese a 247 éves német gyógypapucs gyártó cég, a Birkenstock. Míg a világjárvány előtt a hétköznapi viseletet kínáló márkák ritkán jelentek meg luxusipar horizontján, most két magántőke befektető nagyágyú is verseng a Birkenstock többségi részesedéséért - írja a Guardian.

Ha az L Cattertonnal létrejön az üzlet, a Birkenstock értéke eléri a négy milliárd eurót.

A Birkenstockot 1774-ben Johann Adam Birckenstock alapította, az első gyára pedig 1925-ben épült meg. A céget az alapító leszármazottai viszik tovább jelenleg is és a gyártás sem költözött el soha Németországból. A Birkenstock papucs egyébként már korábban is a divatvilág fókuszába került. 1990-ben Kate Moss viselte az Arizona típust egy fotósorozaton a The Face magazinban, és 1992-ben is felbukkant Marc Jacobs divattervező, 2012-ben pedig a Celine divatház kollekciójában.

A Birkenstock Arizona a Lyst nemzetközi divat-kereső platform szerint 2020 második negyedévében a legkeresettebb cipő volt a világon, az Arizona online keresései 225 százalékkal nőttek három hónap alatt. A Lyst értékelése szerint tavaly a Birkenstock Boston típusú férfi papucsa a legmenőbb férfi ruházat listáján a második helyezett volt. A cég vezérigazgatója el is nevezte a hivatalos home-office lábbelinek. (A kifejezés angolul frappánsabb: official home-office shoes.)

Már az se baj, ha csúnya

A járvány, a karantén, a home office olyan kényelmi márkák szárnyalását is elhozta, mint az Ugg, vagy a Tevas. A Crocs 2020-as bevétele pedig elérte az 1,16 milliárd eurót.

A Crocs papucs 2010-ben még a huszonkettedik helyen szerepelt a Time magazin legrosszabb ötven találmányt felsorakoztató éves listáján, sőt abban az időben még egy "Nem érdekel, hogy milyen kényelmes, de úgy nézel ki benne, mint egy hülye" elnevezésű Facebook oldal is össze tudott szedni több, mint egy millió követőt, köszönhetően a Crocs iránti ellenszenvnek.

Miután 2009-ben a csőd közelébe került, a cég visszatérési stratégiája meglepő volt. A Crocs olyan divatházakkal kezdeményezett együttműködést, mint a Balenciaga és Christopher Kane. "Szeretsz vagy utálsz minket, és ez rendben van, mert azt jelenti, hogy figyelsz ránk" - mondta Michelle Poole, a cég elnöke. Azonban, amikor a Crocs a londoni divathéten kristályokkal borítva jelent meg a kifutón inkább sokkolta a divatvilágot. Bár a Crocsnak sikerült kihasználni a megosztó külsejét, és üzletileg sikerült talpon maradnia, a divatvilágba mégsem tudott betörni. Legalábbis eddig....

Most, hogy a járványnak köszönhetően az öltözködéssel kapcsolatos első számú elvárás a kényelem lett, eljött a Crocs nagy pillanata.

A New York Times szerint a márka „megnyerte 2020-at”, és a Lyst jelentése szerint tavaly a Crocs volt a kilencedik legkeresettebb ruházati cikk az egész világon. A Vogue divatmagazin is nagy jövőt jósol a márkának: "tekintettel arra, hogy a Crocs tökéletesen megfelel a korlátozott életmódunknak, soha nem volt jobb alkalom a befogadására." Ezzel a Crocs útlevelet kapott a divat világába.

Tengerpartról home-officba

Azok a trendek, amik kollektív nyugtalanság és szorongás idején bukkannak fel, van, hogy tovább is velünk maradnak. Dr Rebecca Arnold divattörténész szerint most is valószínű, hogy a kényelmes öltözködés igénye hosszú időre befolyásolja majd a divatvilágot.

A kényelem mást és mást jelentett a divattörténelem különböző időszakaiban. Talán a távolságtartás miatt, de most több fizikailag érzékelhető, tapintható kényelemre vágyunk, olyan puhaságra és melegségre, ami körül ölel - mondja a divattörténész. Ezért is lettek a Birkenstock és a Crocs mellett az UGG termékek is a karanténdivat kedvencei.

A báránybőr csizmák eredetileg szörfösök számára készültek, az átfagyott lábakat alig tíz perc alatt átmelegítették. Az ötletet még a hetvenes évek végén exportálta Kaliforniába a 28 éves ausztrál Brian Smith. Több évig tartott míg a tökéletes darab megszületett, a nyolcvanas évek közepétől pedig teljesen elterjedt a kaliforniai szörfös közösségben.

A kilencvenes évek elején már több millió dolláros forgalma volt a cégnek, az igazi áttörést azonban egy 1994-ben készült fotó jelentette. A kép a USA Todayben jelent meg, Pamela Anderson volt rajta, hagyományos Baywatch szerelésben és UGG csizmában.

Az UGG már hosszú ideje közkedvelt márka, a hollywoodi celebek lesipuskás fotóin pedig szinte "kötelező" viselet, mackó nadrággal és bevásárló kocsival kiegészítve. A járvány alatt nemcsak a csizma, hanem a papucs népszerűsége is nagyon megnőtt. Most télen az UGG Scuff Deco is felkerült a legmenőbb férfi holmik közé, a Classical Ultra Mini csizma pedig az ötödik legkeresettebb cikk a női termékek listáján. A cég 2016 óta a legjobb eredményét érte el a 2020-as őszi-téli szezonban, tavalyhoz képest harminc százalékkal nőttek az eladásai.

A "karanténszekrények" darabjai még jó ideig nem tűnnek el, a magas sarkak, nagy, nehéz táskák visszatérésére még várni kell - nyilatkozta a Vogue-nak egy szakértő. És mivel úgy látszik, hogy a munkavégzés korábban megszokott kultúrája hosszú távra megváltozik, az új öltözködési és vásárlási szokások túl fogják élni a járványt.

(Borítókép: Justin Bieber. Fotó: Juliano / X17online.com / northfoto.com)