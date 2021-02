Megszavazta az ausztrál parlament csütörtökön azt az új médiatörvényt, amely előírja a közösségi médiának és az internetes keresőmotoroknak, hogy csak a hírportálokkal való megegyezés alapján közölhetik híreiket, vagyis egyes esetekben az óriáscégeknek fizetniük kell a hírtartalom megjelentetéséért. A jóváhagyott megállapodást Josh Frydenberg pénzügyminiszter jelentette be – írja az MTI.

A jóváhagyott törvényváltozat megfelel annak a megállapodásnak, amelyet a Facebook a héten kötött a kormánnyal vitájuk után. Josh Frydenberg szerint

a hírekért fizetendő díj lehetővé teszi a közszolgálati újságírás fennmaradását.

Korábban mi is megírtuk, hogy az ausztrál kormány és a Facebook között tavaly decemberben kitört egy vita, amikor a parlament elé került egy médiakódex-tervezet, amely rákényszerítené elsősorban a Google-t és a Facebookot, hogy fizessenek az ausztrál sajtóorgánumokból átvett hírtartalmakért, különben pénzbírsággal sújtják őket. A Facebook ezt az elképzelést kifogásolva döntött úgy múlt héten, hogy ausztráliai platformjain nem engedélyezi felhasználóinak a hírek megtekintését. A Zuckerberg-birodalom radikális döntését az ausztrál egészségügyi minisztérium sem hagyta szó nélkül. Az egészségügyi tárca még hétfőn jelentette be, hogy gyakorlatilag hirdetésbojkottal bünteti a céget emiatt. Napokkal később a techóriás és a kormány között csillapodni kezdett a hangulat, miután Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője és Josh Frydenberg ausztrál pénzügyminiszter zárt ajtók mögött megállapodott, hogy a tilalom a következő napokban véget ér, a pénzügyminiszter pedig megelégedve nyugtázta, hogy

a Facebook újra »visszaigazolta ismerősnek« Ausztráliát.

A Facebook korábban kifogásolta, hogy a törvénytervezetben szerintük nem egyértelmű a hír definíciója. Olyan tartalomért is fizetnie kellett volna ugyanis a cégnek, amelyet nem tart hírnek, és ebben akár egyet is ért a tartalom forrásával. Mint szóvivője közölte, a közösségi médiát üzemeltető amerikai cégnek mindeddig jól bejáratott együttműködése volt a tartalomszolgáltatókkal, a törvény ezt elrontotta volna. Januárban a Google amerikai vállalata is azzal fenyegetőzött, hogy kivonja keresőmotorját Ausztráliából, ha az említett törvényt elfogadják eredeti formájában.

A hét elején azonban megegyezett a Facebook és a kormány. Eszerint

továbbra is a közösségi médiát fenntartó cégek és a tartalomszolgáltatók dolga eldönteni, mi hír, mi nem az, és hogy előbbiek mekkora összegért közölhetik ezeket. Vitás esetekben a kormány dönt.

A Facebookot üzemeltető cég PR-igazgatója, Nick Clegg bejelentette szerdán, hogy a következő három évben globálisan legalább

egymilliárd dollárt fektetnek a hírtartalom-fejlesztésbe. Egyúttal bocsánatot kért azért, hogy a közösségi média ausztráliai platformján néhány napig tiltva voltak a hírek. Hozzátette, hogy már eddig is 600 millió dollárt fektettek a hírekbe 2018 óta.

Miután Kanada az ausztráliaihoz hasonló médiatörvény bevezetését fontolgatja, a Facebook bejelentette azt is, hogy az idén megállapodásokat akar kötni kanadai sajtóorgánumokkal, és be akar fektetni a kanadai médiaipari kezdeményezésekbe.

A technológia vállalatok megregulázásáról Magyarországon is készül törvényjavaslat, amelyről Varga Judit igazságügyi miniszter tett bejelentést. A Lex Facebookot beharangozó posztjában Varga Judit kiemelte, továbbra is együttműködnek az Európai Unió hasonló irányú szabályozásának előkészítésében, de az elmúlt időszak eseményei megmutatták, hogy gyorsabban kell lépnünk az emberek védelme érdekében. Az Orbán-kormány szerint ugyanis ma már önkényesen bárki lekapcsolható az online térből bármilyen hivatalos, átlátható, tisztességes eljárás és jogorvoslat lehetősége nélkül.

