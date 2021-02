A Pfizer és a Moderna már azt is teszteli, hogy egy harmadik oltás a koronavírus elleni oltóanyagukból milyen hatással van az emberi szervezetre. Feltételezésük szerint azok, akiket beoltanak a harmadik alkalommal is, erősebb védelmet nyerhetnek a koronavírus új mutációival szemben is.

Az NBC News szerint a Pfizer olyan embereket oltott be nemrég harmadik alkalommal is, akik az első dózist már több, mint fél évvel ezelőtt megkapták.

A cég vezérigazgatója, Albert Bourla úgy nyilatkozott: véleményük szerint a harmadik dózis még tovább növeli a szervezet immunválaszát – olyannyira, hogy az antitestek számát akár 10-20 szorosukra is emelheti –, és ezáltal a koronavírus új mutáció ellen is nagyobb védelmet biztosít.

Bourla úgy véli, a vírus a világjárvány lecsengése után is köztünk fog maradni, épp ezért nagy lesz az igény a koronavírus elleni vakcinákra a következő években.

Minden évben be kell majd adatni a vakcinát annak érdekében, hogy védelmet szerezzünk

– mondta, hozzátéve: a cég célja az, hogy a jövőben egy-egy új variáns megjelenése esetén legkésőbb 100 nappal elő tudjanak állítani egy olyan oltóanyagot, amely az ellen is garantáltan védelmet tud biztosítani.

A Pfizer tervezi, hogy az oltóanyagának egy módosított változatát is tesztelteti. Ettől az oltástól azt várnák, hogy kifejezetten a koronavírus dél-afrikai variánsa ellen biztosítson nagyobb védelmet.

A Moderna is a harmadik adaggal, illetve vírusvariánsra módosított oltóanyaggal kísérletezik.

Közleményében az amerikai gyógyszergyártó cég azt írta: a közelmúltban felbukkant vírusvariánsokkal szemben két módon igyekeznek védelmet biztosítani a közeljövőben:

Egyrészt megvizsgálják azt, hogy az úgynevezett „emlékeztetőoltások" segíthetnek-e növelni a variánsok ellen védelmet. Ehhez három lehetőséget fognak megvizsgálni:

Az "alap" vakcina, az mRNA-1273 harmadik dózisként való beadását emlékeztetőoltásként, a sima oltásnál kisebb, 50 mikrogrammos dózisban.

Egy új vakcinaverzió, az mRNA-1273.351 beadását. Ez egy variáns-specifikus emlékeztetőoltás, amely kifejezetten a Dél-Afrikában felfedezett vírusvariáns ellen igyekszik védelmet nyújtani.

Illetve egy másik vakcinajelöltet, az mRNA-1273.211-et. Ez egy többértékű emlékeztetőoltás, amely egyetlen oltásban egyesíti az mRNA-1273, a Moderna már engedélyezett, első vírustörzs elleni vakcináját és az mRNA-1273.351-et.

Azt írták továbbá, hogy az az mRNA-1273.351-et már elküldték az Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézetnek (NIH) is a klinikai vizsgálatok megkezdéséhez.

Másrészt megvizsgálják azt is, hogy az mRNA-1273.351 és mRNA-1273.211 első oltásként szeronegatív embereknek (vagyis olyanoknak, akiket még nem oltottak be) beadva mennyire lennének hatékonyak.

Reményekkel telve kezdjük el a vírusvariánsra kifejlesztett vakcinajelöltünk klinikai vizsgálatait, miközben hálásak vagyunk az Amerikai Nemzeti Egészségvédelmi Intézetnek, hogy továbbra is együttműködhetünk velük a járvány elleni küzdelemben

– mondta Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója.

Hozzátette: a jelenlegi helyzetben nagyon hasznos lehet az mRNA platform rugalmassága, mert ennek köszönhetően gyorsan tudják tesztelni a vakcina újabb, az új vírusvariánsok ellen hatékony változatait.

A Moderna készen áll arra, hogy annyi vakcinaváltozatot fejlesszen, amennyire csak szükség van a járvány megfékezéséhez – szögezte le Bancel. Hozzátéve: bíznak abban is, hogy

az emlékeztetőoltások akár kisebb mennyiségben is hatékonynak bizonyulnak majd és így még több dózist tudnak majd leszállítani 2021-ben és 2022-be.

Reményeink szerint az emlékeztetőoltások, amennyiben szükség lesz rájuk, kisebb mennyiségben is ki tudják fejteni a hatásukat, így – szükség esetén – sokkal több dózist fogunk tudni leszállítani a partnereinknek világszerte 2021 végén és 2022-ben.”