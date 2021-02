Több száz utast fenyegett egy kifutón felejtett utaslépcső

Három repülőgép is úgy landolt az angliai Birminghamben, hogy közben a kifutópályán ottfelejtették az utaslépcsőt – írja az Independent.

Az eset még 2020. szeptemberében történt, az ügy kivizsgálása azonban csak most zárult le.

Az utaslépcső úgy került a kifutóra, hogy leesett az egyik teherautó platójáról és 37 percig ott is maradt.

Eközben három repülő is leszállt azon a kifutópályán.

Az első két pilóta egyébként jelentette, hogy láttak „valami furcsát" a kifutón a landolás közben, de nem voltak biztosak abban, hogy nemcsak a felfestést látták-e. A harmadik repülő pilótája erről értesülve már meg tudta erősíteni, hogy valóban egy utaslépcső maradt ott.

Szerencsére a repülők egyike sem ütközött neki a lépcsőnek, de a vizsgálat szerint ennek „nem sok híja" volt.

Állításuk szerint ha a gép törzse vagy orra hozzáütközött volna a lépcsőnek, akkor az darabjaira tört volna. A forgácsai viszont akár a gép motorjába is bekerülhettek, vagy a repülőgép kerekeit is kilyukaszthatták volna, ezáltal fennállt annak a veszélye is, hogy komoly károk keletkeznek.

A vizsgálat anyagaira reflektálva a repülőtér megígérte, hogy a jövőben elővigyázatosabbak lesznek és több intézkedéssel is igyekeznek majd meggátolni, hogy ehhez hasonló eset forduljon elő ismét.