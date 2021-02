Németországnak több mint egymillió beadatlan vakcinája van

Németországban több mint egymillió dózis felhasználatlan vakcina van raktáron, részben azért mert az emberek vonakodnak azokat beadatni maguknak – írta meg az NBC.

A beérkezett AstraZeneca oltásoknak csupán tizenöt százalékát adták be – közölte szerdán az Egészségügyi Minisztérium. Egyes állami hivatalnokok ezt annak tudják be, hogy a politikai vezetők és a sajtó megkérdőjelezte az oltás hatékonyságát. Más források szerint a probléma abban rejlik, hogy az oltási terv hibái miatt nem hívtak be elegendő embert az oltópontokra.

Nagyon keményen dolgozunk a probléma megoldásán, próbáljuk meggyőzni az embereket hogy fogadják el a vakcinát, és újjáépíthessük a bizalmat az oltás iránt a lakosságban. Ez egy lélektani probléma, és időbe fog telni hogy elérjük a célt

– nyilatkozta a lapnak Thomas Mertens professzor, a Német Oltási Tanács elnöke.