Nyomkövetőt kapnak a fertőzöttek Malajziában

Nyomkövető karperec viselésére kötelezik Malajziában március 11-től azokat, akiknek pozitív lett a koronavírus-tesztjük − jelentette be Adham Baba egészségügyi miniszter. A szerkezetet tíz napig kell viselnie az érintetteknek, és bírsággal sújtják, aki eltávolítja, manipulálja, megsemmisíti vagy elveszíti.

A nyomkövető eszköz viselésére vonatkozó kötelezettség azokra is kiterjed, akik kapcsolatba kerültek fertőzöttekkel. Hasonló intézkedést vezettek be tavaly a szingapúri és a hongkongi hatóságok is.

A 32 milliós országban a járvány kitörése óta mintegy 305 ezer fertőzöttet azonosítottak. Az oltási kampány február 24-én kezdődött, elsőként Muhyiddin Yassin malajziai miniszterelnök oltatta be magát. Eddig mintegy 53 ezer adag vakcinát adtak be.