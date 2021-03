Azt határozottan állíthatjuk, hogy az előző év a járványé volt, viszont 2021 egészen biztosan a védettség megszerzéséről szól majd. A koronavírus harmadik hullámának kitörése után adódik a kérdés, hogy például a nagyhatalmak vezetői megkapták-e már a védőoltásokat, vagy sem.

Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban Joe Biden amerikai elnök karácsony előtt kapta meg az első oltást, méghozzá Pfizer/BioNTech-vakcinával. Kamala Harris alelnököt pedig egy héttel később oltották be. Joe Biden azt mondta, amikor megkapta a vakcinát:

Azért teszem ezt, hogy megmutassam az embereknek: amikor elérhető a vakcina, oltassák be magukat. Nincs semmi, amitől félni kellene.

Biden később azt is nyilatkozta, hogy szerinte egy nagyon fontos üzenet van, amit mindenkinek meg kell értenie, mégpedig az, hogy az oltások biztonságosak.

Oroszország

Vlagyimir Putyin december közepén kijelentette, hogy addig fog várni, amíg életkora szerint rá nem kerül a sor – 68 éves –, de előtte nem szeretné megkapni az orosz vakcinát, a Szputnyik V-t. Korábban azt mondta az elnök, hogy az orosz védőoltás hatékony és biztonságos, ezért mindenkit arra biztat, oltassa be magát azzal. Karácsony után a Kreml szóvivője, Dmitrij Peskov az orosz állami televízióban arról beszélt, hogy most már az orosz államfő is megkaphatja az oltást.

Németország

Angela Merkel, Németország kancellárja korábban azt hangoztatta, hogy egy nagyon nehéz időszakon már túljutottak, viszont még nincs ok örömre, és nem engedhetik meg maguknak, hogy nagyszámú idős ember betegedjen meg továbbra is, mert azzal csak a kórházi kapacitásokat terhelnék le. A német kancellár 66 éves, így a korábban megállapított oltási terv értelmében még nem oltották be, mert először a 80 év felettiek, az idősotthonok lakói és dolgozói, illetve az egészségügyi dolgozók kapnak védőoltást, majd a 70 év felettiek, akiknek valamilyen alapbetegségük is van, és a harmadik ütemben fogják csak a 60–70 év közöttieket oltani. Az oltási terv szerint 2021 szeptemberéig mindenkinek elérhető lesz az önkéntes és ingyenes oltás Németországban.

Kína

Kína korábban azt hangoztatta, hogy világ több országában kínai oltóanyaggal oltották be magukat az állami vezetők. Hszi Csin-ping, a Kínai Népköztársaság elnöke kijelentette, hogy a koronavírus elleni küzdelem a legfontosabb feladat most mindenki számára. Bár több államban a Sinopharm oltóanyagát használták, mégsem jelentek meg hírek azzal kapcsolatban, hogy vajon a kínai államfő beoltatta-e magát, és ha igen, akkor az kínai vakcina volt-e. A kínai külügyminisztérium szóvivője azt mondta korábban arra a kérdésre, hogy miért nem oltatták már be magukat a kínai vezetők – köztük Hszi Csin-ping –, hogy jelenleg nem tud válaszolni erre.

Japán

Szuga Josihide, Japán miniszterelnöke azt nyilatkozta, hogy a koronavírus-járvány elleni védőoltásokat a 65 év felettiek április 12-étől kezdve kapják meg. Bár már több ezer embert sikerült beoltani, ők zömében az egészségügyi dolgozók közül kerültek ki Japánban. A miniszterelnök 72 éves, így bizonyára ő is áprilisban fogja megkapni az oltást.

Anglia

Boris Johnson brit kormányfő tavaly áprilisban került intenzív osztályra köhögéssel és nehézlégzéssel. A miniszterelnök hamar felgyógyult a betegségből, viszont tavaly novemberben ismét karanténba került, akkor azonban nem voltak tünetei és a tesztje is negatív lett. Korábban egy légtérben tartózkodott Lee Anderson parlamenti képviselővel, akinek a tesztje pozitív lett. Boris Johnson nem kapta meg az oltást korára való tekintettel. Nemrég bejelentette, hogy március 8-án kezdődhet a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítése Angliában.

Franciaország

Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnöke december közepén észlelte magán a koronavírus tüneteit, a tesztje pozitív lett, de néhány nappal később már tünetmentességéről számolt be. Macron fiatal korára tekintettel még nem kaphatta meg a védőoltást, viszont hangsúlyozta, hogy a koronavírus elleni oltóanyagok gyártását és forgalmazását fel kellene gyorsítani. Az elnök szerint

versenyt futunk az idővel

– mondta a Journal du Dimanche című hetilapnak, ahol arról beszélt, hogy a járvány harmadik hullámára készülnek. Jean Castex francia kormányfő elmondta, hogy az oltakozást azokkal kezdik, akik a koruk vagy betegségük miatt veszélyeztetettek, vagy mert az egészségügyben dolgoznak. Franciaország a többszakaszos oltás második fázisába lépett, ez februártól tavaszig tart. A harmadik szakaszban, tavasztól majd a teljes lakosság számára elérhetővé teszik a vakcinát. A miniszterelnök kijelentette, hogy

aki oltást szeretne, nyár végéig biztosan hozzájut.

Jean Castex sem kapta meg még az oltást. Viszont Franciaországban az előző államfő, Nicolas Sarkozy 66 évesen – soron kívül – még januárban megkapta a védőoltást, egy kockázatos betegségére hivatkozva.

(Borítókép: Boris Johnson brit miniszterelnök mutat egy adagot az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca svéd–brit gyógyszergyártó koronavírus elleni vakcinájából, amikor látogatást tesz az orpingtoni oltóközpontban 2021. február 15-én. Fotó: MTI / AP / Evening Standard / Jeremy Selwyn)