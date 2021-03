A 100 millió kubai vakcina sem elképzelhetetlen

Négy koronavírus elleni oltóanyagot is fejlesztenek Kubában – írja a napi.hu. A fejlesztett oltóanyagok közül az egyik májusra már az összes teszten túl fog jutni, egy másikat pedig a híresztelések szerint orrspray formájában is be lehet majd adni.

A négy fejlesztett oltóanyag a következő neveket viseli:

Soberana

Soberana 2

Abdala

Mambisa

Ezek közül két oltóanyag, a Soberana 2 és az Abdala tesztelésében már emberek tízezrei vettek részt – köztük iráni és venezuelai lakosokat is bevonták már a vizsgálatok.

A vakcinák jól vizsgáztak az eddigi tesztek során és komoly mellékhatásokat sem tapasztaltak a beoltottak – ismertette Eduardo Martínez, a fejlesztést felügyelő állami gyógyszeripari konglomerátum, a BioCubaFarma elnöke.

Nemzeti termék lesz a vakcina

A Soberana név spanyolul „szuverén"-t jelent, ami már önmagában is utal arra, hogy mi a célja a fejlesztésekkel a szigetország kormányának.

A kubaiak abban reménykednek, hogy az év végére

már 100 millió dózist sikerül legyártaniuk az oltásokból.

Összevetésképp: az országnak összesen 11 millió lakosa van, vagyis ennyi vakcinára biztos nem lesz szükségük saját felhasználásra.

A kubaiak úgy tervezik, hogy az általuk készített vakcinákat egyrészt exportálják majd, a kiviteli árban egyébként csak kis nyereséget számolnak majd fel, amelyet az egészségügyi oktatásra fognak fordítani. Másrészt pedig azok szabadalmait licencelik külföldi gyártók részére is.

A kubaiakat egyébként az is segíti a fejlesztésben, hogy a biotechnológia és az immunológia terén már hosszú éve folynak kutatások az országban és már néhány világszerte ismert gyógyszert is sikerült előállítaniuk.

Az oltások mellett egyébként Kubában 13 koronavírus ellen gyógyszert is használnak már,

amelyeknek a felét ők maguk fejlesztették ki.

A szakértők szerint Kuba gazdasági és diplomáciai szempontból is profitot húzhat abból, ha sikerül „vakcinahatalommá" válnia – az előbbi azért sem ártana, mert a turizmusból származó bevételek elmaradása súlyosan érintette a szigetországot. Ha ez sikerül, akkor az ország méretéhez képest jelentős mértékben járulhatnak hozzá a világjárvány leküzdéséhez is.