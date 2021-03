Nem jelentenek kockázatot a terhes nők esetében az mRNS-alapú vakcinák

A Pfizer és a BioNTech elsőként jelentette be: vizsgálni fogják azt is, hogy a terhes nőkre milyen hatással lehetnek a vakcinák.

Az mRNS-alapú vakcinák egyébként a feltételezések szerint nem jelentenek veszélyt a kismamákra sem,

mivel nem tartalmazzák magát a vírust, illetve nem módosítják a sejtek magját, illetve a DNS-t.

Ehelyett csupán azt segítik elő, hogy a sejtek olyan fehérjéket kezdjenek el termelni, amelyek immunizációt idézhetnek elő a vírus ellen.

Mindezt azonban még kísérletekkel is igyekeznek majd igazolni a tudósok. Ezek ugyan még nem kezdődtek el, azonban az amerikai hatóságok már regisztráltak

20 ezer olyan nőt, aki a beoltása idején lett terhes,

és náluk egyelőre semmilyen mellékhatás nem jelentkezett a vakcina miatt.

Emellett az is érdekes kérdés lehet még a témában, hogy a terhes nők képesek-e átadni a magzataiknak is az oltással megszerzett antitesteket. E tekintetben már szintén végeztek néhány kisebb kutatást, amelyeknek fényében egyelőre az valószínűsíthető, hogy

A MAGZATOK IS VÉDELMET NYERHETNEK A VÍRUS ELLEN.

A vakcinákról szóló kutatások legújabb eredményei továbbá azt is cáfolják, hogy

AZ OLTÓANYAG NEGATÍVAN BEFOLYÁSOLNÁ A TERMÉKENYSÉGET.

„Ha ez így lenne, akkor azok a nők is nagyobb számban vetélnének el, akik elkapták a koronavírust” – mondta Dr. Jennifer Ashton egészségügyi szakértő a Good Morning America műsorában.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb ajánlása szerint egyébként a terhes nőket is be lehet oltani, viszont elsősorban azon nők esetében ajánlják ezt, akiknek nagyobb esélyük van arra, hogy elkapják a koronavírust – például azért, mert az egészségügyben dolgoznak –, vagy valamilyen krónikus betegség miatt vannak nagyobb kockázatnak kitéve.

Magyarországon viszont egyelőre a terhes nőknek nem adják be az oltást.

Emellett pedig azt is javasolták, hogy az oltást követő három hónapban ne essenek teherbe a nők.