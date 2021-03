Az Európai Bizottság javasolja, hogy az EU-ban fogadják el a kínai és orosz vakcina alapján kiadott védettségi igazolást

Egy Bloomberg által megszerzett dokumentum tanúsága szerint az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió fogadja el a kínai és orosz vakcinát a közös uniós védettségi igazolások kiállításakor.

Az Európai Bizottság a jövő héten akarja bemutatni az EU-s védettségi igazolásról szóló tervezetet. A rendszert a déli tagállamok kérésére vezethetik be és a koronavírus elleni beoltottságot, immunitást, illetve más jellegű védettséget is igazolhat. Az igazolás az utazások megkönnyítését szolgálná, a tervek szerint már az idei nyár turistaszezonjára is.

Az igazolásban háromféleképpen igazolhatjuk védettségünket:

az oltás meglétével, valamint azzal, hogy milyen oltóanyagot és hány dózist kaptunk,

negatív koronavírus-teszt felmutatásával,

és a betegségen való korábbi áteséssel, ezáltal természetes védettséget szerezve.

A Bloomberg forrása szerint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélye mellett a tagországi vészhelyzeti engedélyeket is figyelembe veszik majd a dokumentum kiállításánál.

Az igazoláson várhatóan szerepelni fog az illető neve, személyi igazolványának, vagy útlevelének száma, illetve születési ideje és a védettségének mibenléte.

Jelenleg Magyarországon használnak az EMA engedélyével nem rendelkező kínai és orosz oltóanyagot, de Szlovákiába is érkezett már egy szállítmány a Szputnyik V vakcinából.

A javaslatot hivatalosan jövő héten mutatják be Brüsszelben. Az újság forrása szerint addig még változtathatnak a tervezet szövegén.

A javaslatnak feltételezhetően sok bírálója lesz, hiszen több tagország szerint is az EU geopolitikai célokra használja Oroszország és Kína a vakcinaszállítások ügyét. Lengyelország korábban jelezte, hogy nem fogad el kíni és orosz oltás után kiadott védettségi igazolást.