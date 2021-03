Ezer alatt halálos áldozatok napi száma az Egyesült Államokban

Három és fél hónap után először ezer alá csökkent az Egyesült Államokban az egy nap alatt koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma − derült ki a Johns Hopkins Egyetem hétfőn közzétett adataiból.

Az utóbbi 24 órában 749 fertőzött halálát jegyezték fel. A legtöbb halálesetet korábban január 12-én regisztrálták, aznap 4473 koronavírus-fertőzött halt meg. Legutóbb november végén volt ezer alatt ez az érték.

Az Egyesült Államokban tavaly decemberben kezdték meg az oltások beadását a koronavírus ellen, azóta a lakosság csaknem 10 százalékát (nagyjából 31,5 millió embert) sikerült beoltani már a második dózissal is. Hétfőn az amerikai hatóságok engedélyezték, hogy a beoltott emberek már szájmaszk nélkül is tartózkodhatnak zárt helyeken, és egymással már távolságtartás nélkül is találkozhatnak.