Annyi a beteg Párizsban, hogy máshova kell vinni őket

Annyira túlterheltek Párizs, illetve az azt körülvevő Île-de-France régió kórházai, hogy már az ország más területeire kellett „evakuálni" onnan a betegeket – jelentette be Gabriel Attal kormányszóvivő az MTI értesülése szerint.

A kormányszóvivő úgy nyilatkozott, hogy „a kórházi helyzet az Ile-de-France régióban különösen nyugtalanító", ezért a következő napokban

a fővárosi kórházakból más régiókba terveznek betegeket átszállítani.

A regionális egészségügyi hatóság már hétfőn arra kért minden fővárosi kórházat, hogy a kevésbé sürgős beavatkozások negyven százalékát halassza el, annak érdekében, hogy a következő napokban legyen elég kapacitás az új betegek fogadására.

Gabriel Attal ugyanakkor hangsúlyozta. a fővárosnak és környékének – ahol több mint 12 millióan élnek – karantén alá való zárása egyelőre még nem merült fel a súlyos járványhelyzet dacára sem.

A francia fővárosban egyébként hétfőn több tízezres tömeg tüntetett a női jogokért. Nemcsak a francia fővárosban súlyos azonban a helyzet. Kedden az északi Pas-de-Calais megye illetékesei is bejelentették, hogy a brit vírusvariáns térnyerése miatt a hétvégi lezárás egész márciusban érvényben marad, s a terület egészségügyi intézményeiből Belgium határ menti kórházaiba szállítanak át betegeket.

A kormányszóvivő ezenfelül azt is elmondta, hogy a francia Riviéra tengerparti településein a következő hétvégén is karantén lép életbe a koronavírus-járvány miatt, máshol azonban sem szigorítások, sem enyhítések nem lesznek. Hozzátette, a következő héten is összeül az ország védelmi tanácsa és elképzelhető, hogy akkor megszüntetik a korlátozásokat, a járványügyi mutatók ugyanis már javulnak ebben a térségben.

Országos szinten a járványügyi mutatók csaknem egy hónapja stagnálnak: 20-25 ezer közötti a napi új esetszám és 25 ezer a kórházi ápoltak száma. Ugyanakkor az intenzív kezelésre szoruló fertőzöttek száma a fertőzőbb variánsok miatt egy hete emelkedik, elsősorban a francia fővárosban.

A lélegeztetőgépen lévő csaknem 4 ezer francia fertőzött negyedét Párizsban látják el.

Jelenleg az egész ország területén délután 6 órakor kezdődő éjszakai kijárási tilalom van érvényben. A vendéglátóhelyek, a kulturális intézmények és a sportolásra alkalmas helyek több mint négy hónapja zárva vannak, de az iskolák és a 10 ezer négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek nyitva maradhattak.

A járványban eddig több mint 89 ezren vesztették életüket. Az országba eddig beérkezett 9,3 millió adag oltóanyagból több mint 4 millióan (6,2 százalék) kapták meg az első dózist és 2 millióan (3 százalék) mindkét komponenst.