Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) forgalmazásra ajánlotta a 18 éven felüliek számára az Európai Unióban a Johnson & Johnson csoportba tartozó Janssen Pharmaceutica-Cilag NV gyógyszeripari vállalat által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagot.

Az EMA szerint a vakcina megfelel a hatékonysági, biztonsági és minőségi követelményeknek. Mint írták, az Egyesült Államokban, Dél-Afrikában és Latin-Amerikában 44 ezer ember részvételével folytak kutatások, és a vakcinát megkapóknál 67 százalékkal csökkent a tünetekkel járó fertőzések száma, azaz ekkora a vakcina hatékonysága.

A mellékhatások jellemzően enyhék vagy mérsékeltek voltak, és pár napon belül kivétel nélkül elmúltak. A leggyakoribb tünet az injekció beadásának helyén fellépő fájdalom volt, de néhány esetben fejfájást, fáradtságot, izomfájdalmat és émelygést is feljegyeztek.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság (FDA) február végén hagyta jóvá a Johnson & Johnson által kifejlesztett, egykomponensű oltóanyag vészhelyzeti alkalmazását az új típusú koronavírusos megbetegedések megelőzése érdekében. Az egyetlen injekcióból álló oltóanyag 85 százalékos hatékonysággal akadályozza meg a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid–19 súlyos szövődményeinek kialakulását, és ezt három földrészen végzett klinikai vizsgálatok eredményei támasztják alá.

A vakcina 74 százalékban megelőzte a tünetmentes esetek kialakulását is, ami arra utalhat, hogy a védőoltás nemcsak a betegség, de a terjedés megelőzésére is alkalmas. A vizsgálat alatt egyetlen beoltott beteg sem hunyt el Covid–19 következtében, tehát a halálos lefolyású betegség ellen teljes védelmet nyújtott. A közepesen súlyos megbetegedést a vakcina az esetek kétharmadában akadályozta meg sikeresen. A New York Times korábbi elemzése szerint ez alapvető változásokat hozhat a mindennapi megszokott élethez való visszatérésben, mivel a fertőzés terjedését elsősorban a tünetmentes egyének okozzák. Az Egyesült Államokban jelenleg a Pfizer- és a Moderna-vakcinával már beoltott egyének számára sem ajánlott a maszkviselés elhagyása vagy a távolságtartás megszüntetése, vagyis gyakorlatilag a normál élethez való visszatérés. Itt is áttörés lehet a Johnson and Johnson védőoltása.



A Johnson & Johnson korábban azt ígérte, hogy március végéig húszmillió adagot fog leszállítani, nyárig pedig összesen százmilliót. A vállalat az év végéig egymilliárd dózis legyártását ígérte – korábban.



A napokban viszont a cég bejelentette: nem tudja leszállítani az Európai Bizottság által rendelt 55 millió vakcinát, amelyre a második negyedévben számítottak a tagállamok. Az azonban nem világos, hány adagot tudnak majd végül legyártani.

Egy svéd EP-képviselő, Heléne Fritzon kommentárját a napi.hu közölte:

Szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki teljesítse a vállalásait. Nyomást gyakorlok majd az Európai Bizottságra azért, hogy az időt tekintsék fontos tényezőnek. Az emberek életéről, az egészségükről és a biztonságukról van szó. A Johnson és Johnson oltóanyagát a napokban hagyhatják majd jóvá. Ezt a vakcinát azért várják nagyon a tagállamokban, mert ebből egyetlen dózis beadása is védettséget ad, szemben az eddig alkalmazott oltóanyagokkal, amelyekből két injekció kell.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón azt mondta: Magyarország 4,3 millió egydózisú Johnson & Johnson-vakcinát kötött le.

