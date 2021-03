Egyre több a lövöldözés az amerikai autópályákon a járvány miatt

Durván emelkedett a gyilkosságok száma tavaly az Egyesült Államokban. Rossz a helyzet Houstonban is, ahol a gyilkossági nyomozók nem győzik a munkát, a bíróságok másfél éves csúszással tárgyalják az ügyeket. Egy olvasónk szerint a járvány is hozzájárul az általános frusztrációhoz, ami a leggyakrabban a fegyverekkel vívott, forgalmi vitákban ölt testet.

Nap mint nap szembesülnek a budapesti autósok is az úgynevezett forgalmi dühkitörésekkel. Az anyázásba, alkalmanként fizikai erőszakba torkolló büntetőfékezés, levillogás és eszeveszett dudálás jelenségére az angol nyelv a „road rage” kifejezést használja. Az Egyesült Államokban azonban teljesen más kategóriákban gondolkodnak az autósok közötti konfliktusokról:

nem egyszer fegyverek is előkerülnek, a sajátos vitarendezés pedig egyre több áldozatot követel.

Különösen rossz a helyzet Texasban, ahol az elmúlt hetekben több gyerek is áldozatul esett lövöldözésnek. Februárban egy kilenc éves kislány szenvedett súlyos fejsérülést, miután egy forgalmi vita hevében hatszor lőttek rá a család autójára. A hazafelé tartó család elé egy másik autós próbált bevágni, a szabálytalan sávváltás miatt rádudáltak. Ezt követően került elő a fegyver, a hat lövést két sorozatban adták le a hazafelé tartó család autójára. Az egyik lövedék a kislány fejét súrolta, kórházba szállítását követően 15 centiméter hosszú sebet láttak el. A sajtónak nyilatkozó orvos szerint egyetlen milliméteren múlott, hogy az áldozat túlélte a sérülést.

Pár nappal korábban, Houstonban egy másik hasonló eset történt. Két autós, egy férfi és egy nő verekedett össze egy szóváltást követően. A rendőrségi nyomozás szerint eztután mindketten visszaszálltak a kocsijukba, majd klasszikus autós üldözés kezdődött.

Hamarosan az üldöző négyszer rálőtt a két utast szállító autóra, a sofőr a helyszínen életét vesztette.

„Nagyon meredek a közhangulat, az emberek kezdenek teljesen megőrülni” – mondta el az Indexnek Norbert, Houstonban élő olvasónk. Szinte minden nap hallanak olyan esetről, hogy az autópályán egymásra lőnek autósok, Texasban, de különösen Houstonban romlik a közbiztonság. Kérdésünkre elmondta, a jelenségnek nincs faji, etnikai vonatkozása.

Már a járvány alatt sokat romlottak a közállapotok egész Texasban, ezt tetézte a múlt hónap a fagy, és az áramkimaradások. Február elején három hóvihar csapott le Texasra, a déli állam szinte összeomlott a szokatlan időjárás miatt.

Az áramkimaradások következtében sok helyen nem volt fűtés, akadozott az élelmiszer-ellátás, mindezt pánikvásárlás követte. A hideg idő és a felborult közrend miatt, egyes híradások szerint közel száz ember meghalt.

A bűnügyi statisztikák szerint a járvány is hozzájárulhatott az erőszak fellángolásához. Csak Houstonban 400 embert gyilkoltak meg 2020-ban, ennyien legutóbb 1993-ban estek erőszak áldozatául a texasi városban – a 2019-es statisztikákhoz viszonyítva tavaly ezzel 42 százalékos volt az emelkedés. Az ABC hírcsatorna szerint ráadásul a bíróságok másfél éves késében vannak az ügyek tárgyalásával, a késlekedés miatt sok bűnöző visszakerül az utcákra. A washingtoni székhelyű, Büntető Igazságszolgálaltás Tanácsának (Council on Criminal Justice) korábbi felmérése szerint a járvány, és a rendőri túlkapás során elhunyt George Floyd emlékére indult tömegmozgalmak egyaránt hozzájárultak az erőszakos halálozások számának emelkedéséhez. A 27 amerikai nagyvárost vizsgáló jelentés szerint tavaly május és június között indult emelkedésnek az erőszakos halálozások száma, majd 2020 júniusa és augusztusa között kiugróan, 53 százalékkal nőtt a tavaly előtti év, azonos időszakához képest.

A koronavírus járvány eddig Houstonban több mint kétezer, Texasban pedig több mint 45 ezer ember halálát okozta. Ezért is bírálták sokan George Abbott republikánus kormányzó döntését, hogy eltörölte a kötelező maszkviselést, illetve újranyitotta Texast. A helyi sajtó most attól tart, hogy a koronavírus következő hulláma az erőszaknak is újabb lendületet ad, miközben a helyi rendőrség alig győzi a munkát. A nagy leterheltség miatt Houstonban például elutasították a George Floyd halála után elindult, a fegyveres szervek részleges leszerelését célzó „Defund the police” kezdeményezést, és tavaly inkább több mint négymillió dollárral emelték még meg a város rendőrségének költségvetését.

Idén pedig további 20 millió dolláros emelésről döntöttek, így összesen 941 millió dollárból gazdálkodhat a testület.

Miközben ugyanis a gyilkossági ügyeket vizsgáló, húsz nyomozó messze kevés a munkára, járőrökből is nagy hiány van. A nyomozóknak ezért, sűrűbb éjszakákon maguknak is ki kell menniük az utcára, az állandó állományhiány következtében pedig tavaly 300 túlóra műszakot kellett kifizetnie a városnak.

(Borítókép: Shutterstock)