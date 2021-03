BioNTech: a koronavírus nem tűnik el, évente vagy ötévente új oltás kell

Sok országban nyár végére nem lesz szükség járványügyi zárlatra, de legalább egy év lesz még, mire világszerte sikerül megszerezni az ellenőrzést a koronavírus terjedése felett – mondták a BioNTech alapítói egy vasárnapi lapinterjúban.

Özlem Türeci és Ugur Sahin a Welt am Sonntag című német újságban kifejtette, hogy helyi járványkitörések továbbra is lesznek, és új vírusváltozatok is kifejlődnek, de valószínűleg nem okoznak majd nagy veszélyt, egyszerűen az oltóanyagokat mindig hozzá kell igazítani az új mutációkhoz. Így rendre szükség lesz majd emlékeztető oltásra, de még nem tudni, hogy évente vagy ötévente.

Egyelőre azt sem lehet pontosan látni, hogy mekkora átoltottság kell a járvány megállításához. Sok szakértő szerint a lakosság 70 százalékát kell beoltani

– figyelmeztettek a kutatóorvosok, akik abból az alkalomból nyilatkoztak, hogy megkapták az egyik legmagasabb német állami elismerést, a Nagy érdemkereszt csillaggal nevű kitüntetést. Ők voltak ugyanis az elsők, akiknek a vakcináját az Európai Unióban engedélyezték. Az eredetileg daganatos betegségek gyógyítására szakosodott BioNTech széruma alig néhány hét alatt elkészült, de a biztonságosság és a hatékonyság megállapításához több tízezer ember bevonásával végzett klinikai vizsgálatokra volt szükség. A mainzi vállalat és a New York-i központú Pfizer gyógyszeripari cég közös tesztje november elejéig tartott, akkorra derült ki, hogy a termék biztonságos, és hatékonysága 90 százalék feletti.