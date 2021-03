Ázsiaiak elleni rasszista támadások Németországban, ahol ennek komoly gyökere van

Az Egyesült Államokhoz hasonlóan sokasodnak az ázsiaiak elleni támadások Németországban is. Itt azonban a gyűlöletnek mélyebb gyökerei vannak, és a berlini fal leomlása után csúcsosodott ki.

„Hé, te kínai, mit keresel itt?” – így szólították meg Zackyt, egy indonéz egyetemistát Berlin utcáin. Egyszer meg is ütötték, miközben egy múzeum mellett sétált – írja a DW.

Zackyhoz hasonlóan Puspa is indonéz, a Bonni Egyetem hallgatója. A fiatal nőt a barátjánál rendezett szilveszteri buli után, hazafelé menet támadták meg, és petárdát dobtak rá. Korábbi tapasztalatai alapján szinte biztos benne, csupán azért, mert fejét hidzsábbal takarta el.

Fan Popo egy Berlinben alkotó kínai dokumentumfilmes. A berlini metrón üvöltöttek rá: „Takarodj vissza Kínába!” Azt mondja: a hét-nyolc szemtanú közül senki sem sietett a segítségére, ehelyett inkább elfordultak, vagy elmerültek mobiljuk bámulásában.

Az ázsiaiak elleni kirohanások fokozódtak a járvány elterjedése után, mert a feltételezett góc a kínai Vuhan. Az előítéletek azonban régóta jelen vannak Németország hétköznapjaiban.

A náci időszakban a Németországban élő kínaiakat deportálták, vagy munkatáborokba zárták. Az ázsiaiak elleni rasszizmus azonban egy évtizeddel a német újraegyesítés után hágott a tetőfokára.

Elsősorban a vietnámiak ellen irányult, akik a kommunista rendszerek csereprogramja révén kaptak munkát Kelet-Németországban. A berlini fal leomlásakor, 1989-ben 60 ezren dolgoztak az NDK-ban.

Két évvel később a szászországi Hoyerswerdában a neonácik kereskedőkre támadtak. Rostock-Lichtenhagenben 1992-ben 2 ezer szélsőséges rohanta le a vietnámi munkások otthonait. Több ezren közönyösen szemlélték a támadást, sőt tapsoltak is. A rendőrség nem sokat tett az ostrom megfékezéséért.

„Világossá vált, hogy az ázsiaiak elleni rasszizmus, noha nem mindig látványos, mélyen gyökerezik a német társadalomban” – véli Ferat Ali Kocak, egy berlini rasszizmusellenes civil aktivista.

A járvány fokozta az ázsiaiak elleni rasszizmust

A járvány tavaly óta Németországot sem kerüli el. A már idézett Fan Popóra a metrón rászóltak: „Korona!” Hasztalan fordult a rendőrséghez. „Mire várnak, hogy lelőjenek?” – kérdezte az őrsön.

Azóta inkább nem metrózik. A traumatikus élmények még mindig kísértik.

„Nem vagy covidos?” – kérdezte Michelle-től, egy Bonnban élő kínai nőtől a barátnője. Akár rasszizmusként is értékelhető, Michelle azonban megértést tanúsít.

„Ez emberi tulajdonság. Valószínűleg az áll mögötte, hogy a vírus vélhetően Kínából kezdett terjedni” – mondta a Deutsche Wellének. Azt mondja, magában Kínában is diszkriminálják a Hupej tartományból származókat, mert onnan jelentették az első koronavírusos eseteket.

Beskatulyázott ázsiaiak

Az ázsiaiak elleni rasszizmusnak sok formája van Németországban. Fan Popo azt is megjegyezte: uralkodnak a sztereotípiák. Ha valaki megjelenik közülük a tévében, úgy hívják, hogy „egy ázsiai étterem pincérnője” vagy „egy wellness-szállóban dolgozó lány”.

Matthias Matuschik, a Bayern 3 rádió műsorvezetője nemrég a koronavírushoz hasonlította a k-popot játszó BTS együttest, amely feldolgozott egy Coldplay-számot. „Olyanok, mint egy gagyi vírus, de reméljük, rövidesen kifejlesztik a gyógyításukhoz szükséges vakcinát” – mondta a rádiós élő adásban. A közösségi médiában egyöntetűen elítélték.

Michelle-nek, a Bonnban élő fiatal nőnek azonban más tapasztalatai is vannak. „Eltévedt emberek gyakran kérnek tőlem útbaigazítást, holott látják, hogy magam is idegen vagyok.” Kezdetben tapasztalt némi megkülönböztetést, de ezt kulturális félreértéseknek tulajdonítja. „A németek közvetlenek, és sokkal többet nevetnek, mint korábban” – mondta maga is mosolyogva.

Az USA-ban sem nézik jó szemmel az ázsiaiakat

Soha nem érte még ennyi támadás az ázsiai kisebbséget Amerikában – írtuk egy minapi cikkünkben.

A koronavírus-járvány kitörése óta a szóbeli sértegetéstől kezdve a munkahelyi diszkrimináción át a fizikai bántalmazásig esetek ezreit jelentették, amelyeket ázsiai származású amerikaiak ellen követtek el az Egyesült Államokban. Aktivisták és jogvédők szerint ezek egyértelműen gyűlölet-bűncselekmények, és a hátterükben az áll, hogy a járvány kitöréséért sokan Kínát okolják.

(Borítókép:Hongkongból érkező turisták Berlinben a Brandenburgi kapu előtt 2020. március 14-én. Fotó: Jörg Carstensen / picture alliance / Getty Images)