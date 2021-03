Sportrepülőteret akarnak építeni Felcsút mellett

Egy hónappal ezelőtti Facebook-posztjában tett említést Tessely Zoltán, a Felcsútot is magába foglaló Fejér megyei 3. országgyűlési választókerület fideszes képviselője – aki egyben a térség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos is – arra, hogy Bodmér, Szár és Újbarok határában sportrepülőtér épülhet. A három község által közrefogott területnek van egy negyedik oldala is, ez pedig nem más, mint Felcsút települése – írta meg a Magyar Hang.

Tessely Zoltán a posztjában arról számolt be, hogy interjút készített vele a Fejér Megyei Hírlap, és a leszállóhely is egyike volt a beszélgetés témáinak. Ahogy fogalmazott,

a Fejér Megyei Hírlapban fog megjelenni az az interjú, amelyet tegnap készítettek velem Endresz György emlékével és a Bodmér-Szár-Újbarok határában tervezett sportrepülőtér létrehozásával kapcsolatban.

Az interjú azóta sem jelent meg.