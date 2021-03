Újabb film készül: Meghan és Harry szökése a palotából

Ugyan azt mondják, hogy újramelegítve csak a töltött káposzta jó, úgy fest, Harry hercegék drámája is hasonló kulináris élvezetet nyújt a közönség számára. A sussexi hercegi párról korábban is készült már film Harry & Meghan: A Royal Romance címmel. A produkciót a Lifetime álmodta meg, és most úgy döntöttek, ideje folytatni a történetet. Szökés a palotából címmel forgatnak mozit, amely nem meglepő módon azt mutatja majd be, mi történt közvetlenül az előtt, hogy Meghanék leléptek az Egyesült Királyságból.

A Mirror információi szerint nem tudni, hogy kik alakítják majd a királyi család tagjait, vagy hogy az előző film főszereplői visszatérnek-e, de javában zajlanak a castingok. Ha pedig már filmekről beszélünk: a hercegi pár tavaly szeptemberben a Netflixszel is leszerződött, így arról az oldalról is jócskán várható (ex)rojál tartalom.