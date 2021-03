Feloldották a kijárási korlátozásokat Angliában

Feloldották hétfőn Angliában a koronavírus-járvány megfékezése végett csaknem három hónapja elrendelt kijárási korlátozásokat – írja az MTI. A brit kormány ugyanakkor továbbra is azt kéri, hogy a lakosság még ne induljon hosszabb utazásokra az országon belül.

A januári tetőzés idején elrendelt korlátozások értelmében az Angliában élők eddig csak a legindokoltabb esetekben hagyhatták el otthonukat. Munkába is csak azok járhattak, akiknek otthoni munkavégzése nem volt megoldható.

A hétfőtől érvénybe léptetett szabályok alapján ezek a jogi korlátozások megszűntek.

Létszámkorlátozások azonban még vannak, bár ezek is enyhültek, ugyanis most már két, nem egy háztartásban élő ember helyett hat is tartózkodhat egymás mellett szabadtéren.

Megnyílnak hétfőtől a szabadtéri sportlétesítmények, és a közparkokban ismét lehet hódolni a szabadidős tevékenységnek.

A vendéglátóhelyek továbbra is zárva tartanak, csak elvitelre, illetve házhoz szállításra vehetnek fel rendelést.

Ugyancsak zárva kell még tartaniuk a nem alapvető fontosságú közszükségleti cikkeket árusító üzleteknek, az edzőtermeknek és a szórakoztató létesítményeknek, köztük a moziknak és a színházaknak.

Továbbra is tilos a turisztikai célú külföldi utazás. Ennek engedélyezését a kormány által kidolgozott részletes nyitási menetrend legkorábban május 17-én jelenik meg.

A brit kormány változatlanul azt kéri, hogy aki teheti, továbbra is dolgozzon otthonról, mindenki csak a legszükségesebb esetekben használja a tömegközlekedést és lehetőleg maradjon lakóhelyének tágabb környezetében. A kormány öthetente számol a járvány megfékezésére elrendelt korlátozások egyre szélesebb körű enyhítésével, és minden feltétel teljesülése esetén

legkorábban június 21-re célozza az összes korlátozás feloldását.

A nagy-britanniai járványhelyzet az oltási kampány hatására folyamatosan és jelentős ütemben javul. Eddig több mint 30 millióan kapták meg a koronavírus elleni vakcina első adagját. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt brit lakosság csaknem 60 százalékát már beoltották.