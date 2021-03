Itt az állatok számára kifejlesztett, koronavírus elleni vakcina

A világon elsőként jegyezte be Oroszország a Covid–19 elleni, specifikusan állatok oltására fejlesztett Carnivac-Cov nevű készítményt.

Nemcsak a bejegyzésben első Oroszország, de abban is, hogy ilyen vakcinát fejlesztett, ugyanis egyelőre a Carnivac-Cov az egyetlen ilyen oltóanyag a világon – idézi Konsztantyin Szavenkovot, az orosz Állategészségügyi és Növényvédelmi Szövetségi Szolgálat (Rosszelhoznadzor) helyettes vezetőjét a RIA Novosztyi.

A Rosszelhoznadzor egy videót is közzétett az elsősorban prémes állatoknak és házi kedvenceinknek, kutyáknak és macskáknak szóló új vakcina alkalmazásáról, amin egy nyércet oltanak be.

A Carnivac-Covnak azért is bír különös jelentőséggel, mert ahogy az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) is jelezte, több állat is fogékony az embereket fertőző koronavírusra, és a világ több országában jegyeztek fertőzéses eseteket.

Oroszországban eddig két esetben azonosítottak állati fertőzést: egy moszkvai és egy tyumenyi macskánál. Olyan tanulmány is napvilágot látott már, mely szerint a brit vírusvariáns emberről ugrott át kutyákra és macskákra, és betegséget idézett elő a négylábúaknál.

A tavaly októberben indított klinikai vizsgálatok során többek között kutyákon, macskákon, sarki rókákon és nyérceken tesztelték az oltóanyagot. A kutatás eredményesen zárult: az összes tesztalany, tehát az esetek 100 százalékában antitestet termeltek az állatok – mondta Szavenkov.

Jelenleg azt vizsgálják a kutatók, hogy mennyi idő alatt alakul ki az állatokban immunvédettség az oltás után. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy ehhez legalább hat hónap kell.

A RIA Novosztyi híréből nem derül ki, hogy az állatvakcina mely vírustörzsek ellen véd, milyen technológiával készült, mindazonáltal az orosz hírügynökség megjegyzi: tudósok szerint az oltóanyag meg tudja akadályozni a mutációk kialakulását, ami a legtöbb esetben a fajok közötti átvitelnél fordul elő. Magyarán, ha egy emberről állatra terjed a vírus, a kórokozó az állatban mutálódhat, növelve annak esélyét, hogy az emberre veszélyesebb variáns alakul ki.

A Szputnyik V-t fejlesztő Gamaleja Intézet igazgatója, Alekszandr Gincburg a minap arra figyelmeztetett, hogy az új típusú koronavírus még nem érte el teljes potenciálját, a következő lépés a haszon- és háziállatokra való átterjedés. Úgy fogalmazott:

mire sikerül az embereket védetté tenni, addigra a környezetünkben élő állatok megfertőződnek. A vírus pedig így mutálódni tud, fertőzőbb változatok bukkanhatnak fel, melyek ellen a jelenlegi vakcinák már nem biztos, hogy védelmet tudnak biztosítani.

Gincburg szerint éppen ezért fel kell készülni arra, hogy a kórokozó sokáig velünk marad, és még több új variánsával találkozhatunk.