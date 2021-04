AstraZeneca az Egyesült Királyságban: 30 vérrögképződéses eset, heten meghaltak

Az Egyesült Királyságban harminc vérrögképződéses esetről tudnak az AstraZeneca vakcinájával beoltott személyeknél, közülük heten életüket vesztették – írja a Sky News.

A britek gyógyszerfelügyeleti hatósága, a Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) szerint március 21-ig bezárólag összesen 18,1 millió főt oltottak be az AstraZeneca-vakcinával, közülük 2,2 millióan kapták meg a második dózist is. Ezen oltott személyeknél diagnosztizáltak 30 főnél vérrögképződést, amelybe heten bele is haltak.

A Brit Hematológiai Társaság szerint a pácienseknél megfigyelhető szövődmények a trombocitopéniával, vagyis a vérlemezkéknek a szokásosnál alacsonyabb számával állhatnak összefüggésben. A tudósok ugyanakkor hangsúlyozták: egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a komplikációkat az oltás okozta volna.

Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg nincs egyértelmű összefüggés a vakcina és a vérrögképződés kialakulása között

– nyilatkozta Robin Shattock professzor, az Imperial College London kutatója.

Hozzátette: a vakcinával beoltottaknál a fenti eredmény fényében nem gyakoribb a vérrögképződés, mint a lakosságnál általánosságban véve.