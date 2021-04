Kitartóan havazik az erdélyi hegyekben

A Románia több térségében, főként a hegyvidékeken, így Hargita megyében is fennakadásokat okoz a közlekedésben a szerda hajnalban kezdődött és azóta is kitartó havazás. A rendőrség fokozottan jelen van a közutakon, és a sószóró, hóeltakarító gépek is végzik a munkájukat – írta meg az Új Magyar Szó Online.

Fotó: Hargita megyei rendőrség

Főként a hegyi útvonalakon nehézkes a közlekedés, és ha a havazás továbbra is erősödik, nem kizárt, hogy bizonyos útszakaszokon kénytelenek lesznek lezárni a forgalmat.