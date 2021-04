Keleten a helyzet változik: háború fenyeget Ukrajnában?

Március végén 350 tonna hadianyagot, köztük 35 Humvee katonai terepjárót rakodott ki az odesszai kikötőben az Ocean Glory amerikai csatahajó a Newsweeek beszámolója szerint. Az ukrán politikai elit a katonai szállítmány ellenére nehezményezi, hogy a nagyhatalmak a fejük fölött egyeztetnek. Vlagyi­mir Putyin orosz, Emmanuel Macron francia elnök és Angela Merkel német kancellár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mellőzésével tartott videókonferenciát Ukrajna ügyében.

Ismét ukrán katonák estek el

Az eldurvuló Donyec-medencei helyzet egy újabb kelet-ukrajnai, netán egy totális orosz–ukrán háború lehetőségével fenyeget. A térségben az év eleje óta nő a feszültség. A helyzet két hete éleződött ki, miután kijevi tájékoztatás szerint március 26-án orvlövészek végeztek négy ukrán katonával, kettőt pedig megsebesítettek. Orosz részről viszont a szakadárokra hivatkozva közölték, hogy az ukrán katonák aknán robbantak fel.

Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari főnöke arról tájékoztatott, hogy Oroszország jelentős haderőt csoportosított át az ukrán határ közelébe, a brjanszki és a voronyezsi területekre, valamint a Donyec-medence térségébe és a megszállt Krím-félszigetre.

Az ukrán parlament határozatot fogadott el a Donyec-medencei fegyveres konfliktus utóbbi időben tapasztalható kiéleződéséről, felszólítva a nemzetközi közösséget, hogy fokozza a politikai és gazdasági nyomást Oroszországra – jelentette az MTI. Az oroszbarát Ellenzéki Platform – Az Életért párt frakciója tiltakozásul kivonult az ülésteremből.

A törvényhozás a határozatban felszólította még a nemzetközi intézményeket, hogy vizsgálják ki az Oroszország által elkövetett nemzetközi, illetve emberi jogi jogsértéseket. A dokumentumban felhívták a figyelmet, hogy az év eleje óta jelentősen megnőtt az ukrán katonák elleni provokációk, támadások száma, továbbá a Moszkva által támogatott szakadárok akadályozzák az EBESZ megfigyelői missziójának működését az általuk ellenőrzött területeken.

Az ukrán parlament olyan törvényt fogadott el, amelynek értelmében mozgósítás kihirdetése nélkül is lehet ezentúl tartalékosokat behívni a hadseregbe.

Az ukrán válság kiéleződését a Kárpátalja beszámolója szerint az a közjáték is fokozta, amikor a vezérkari főnök beszámolója alatt az egyik képviselőnő, Anna Kolesznik sms-ben azt írta egy ismeretlen címzettnek:

Hallgatjuk Homcsakot [a vezérkari főnököt]. Le kell lépni az országból.

Az üzenetet a képviselő okostelefonján az ülésteremben dolgozó egyik lesipuskás fotós kapta lencsevégre, és az ellenzéki média úgy tálalta az esetet, hogy a kormánypárti politikus máris a menekülésre gondol. A képviselő azzal utasította vissza a vádat, hogy a kifogásolt üzenet a májusi ünnepekre tervezett külföldi vakációra vonatkozik, ám ez a magyarázat sem vetett túl jó fényt rá.

Telítődik a keleti front

Míg az ukrán parlament nyilatkozatokat fogalmazott, a diplomaták telefonáltak, addig a közösségi médiában egymás után jelentek meg a felhasználók által készített felvételek, amelyeken orosz katonai menetoszlopok és kelet felé haladó, haditechnikával megpakolt ukrán vasúti szerelvények láthatók. Az ukrán határ közelében orosz harci helikoptereket is lencsevégre kaptak.

Az orosz Insider is arról számol be, hogy 2015 óta nem tapasztalt koncentrációjú hadianyag-szállítás zajlik Ukrajnában. A Donyeckben élők talán még soha nem tapasztaltak a mostanihoz mérhető csapatösszevonást, de továbbra is abban reménykednek, hogy nem kap erőre újra a háború. A szakadárok sajtója egy ötéves kisfiú halálát és a nagymamája sebesülését adta hírül.

A demarkációs vonal ukrán oldaláról is szinte naponta érkeznek jelentések az ukrán hadsereg emberveszteségeiről. Kedden két kormánykatona vesztette életét – jelentette az Unian ukrán hírügynökség.