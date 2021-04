Két ciklon csap le Ausztráliára, ha összeolvadnak, pusztító vihar jöhet

Két ciklon is Ausztrália közelébe ért a hétvégén, és ezek hamarosan egymással is érintkezésbe kerülnek.

Az ausztrál 9news.com szerint a Szeroja nevű légörvény déli irányba halad Ausztrália nyugati partjaitól nem messze. Ez a ciklon korábban már jelentős károkat okozott Indonéziában, és most joggal tartanak tőle, hogy Ausztráliában is baj lehet abból, ha a kontinens fölé érkezik.

A ciklon éjszaka még erőteljesebbé válhat majd. Emellett valószínűleg irányt is fog váltani, délkelet felé haladva elérheti a kontinens partjait.

Eközben pedig egy másik ciklon, az Odette is nemrég érte el Ausztrália nyugati partjait.

Kép: Earth Wind Map

A kutatók szerint a két légörvény hamarosan egymással is „harcba kezd”, ezáltal pedig majd az úgynevezett Fujiwhara-kölcsönhatás jöhet létre, amire legutóbb 1950-ben került sor Ausztráliában. Azt viszont, hogy ez milyen következményekkel fog járni, még a szakértők sem tudják kiszámítani. Előfordulhat, hogy az egyik ciklon ennek következtében feloszlik, de az sem lehetetlen, hogy akár összeolvadnak, és egy még erősebb légörvény jön létre belőlük.

Mindennek fényében az ausztrál katasztrófavédelem vészjelzést adott ki az ország nyugati felére. Már több ezer embert evakuáltak azokról a településekről, amelyek a legnagyobb veszélyben vannak – írja a The Sun.

Arra kérik az embereket, hogy aki otthon marad, az is maradjon távol az ablakoktól, fáktól és az elektromos eszközöktől a vihar alatt. Továbbá arra is figyelmeztettek, hogy áradást is eredményezhetnek a légörvények.

SÚLYOS A HELYZET, ÉS FENNÁLL A VESZÉLYE ANNAK, HOGY SZÉLES KÖRŰ PUSZTÍTÁST VISZNEK VÉGHEZ A CIKLONOK – MONDTA FRAN LOGAN KATASZTRÓFAVÉDELMI MINISZTER.

Hozzátette: bíznak abban, hogy emberveszteség, illetve súlyosabb károk nélkül megússzák a természeti katasztrófát, de felkészültek „a legrosszabb forgatókönyvre”.