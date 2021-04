A járványt is kihasználják a bűnbandák

Az Európai Unió bűnüldöző hatósága, az Europol jelentésében a koronavírus-járvány következtében megerősödő szervezett bűnözés kockázataira figyelmeztetett. A hágai intézmény a legutóbbi négy évet átfogó elemzésében felhívta a figyelmet, hogy az erőszakos bűnszervezetek egyre több olyan vállalkozásra csapnak le illegális tevékenységeik legalizálása céljából Európa-szerte, amelyek gazdasági erejét a koronavírus-járvány meggyengítette.

Az elhúzódó járvány súlyos gazdasági visszaesett okozott, és okoz továbbra is Európában és világszerte, ami táptalajt kínál a szervezett bűnözésnek – emeli ki a jelentés. Rávilágít többek között arra is, hogy a kábítószer-, különösen a kokainkereskedelem példátlan méreteket öltött, és az abból származó nyereséget a bűnszervezetek arra használják, hogy beszivárogjanak az európai gazdaságba és aláássák az európai társadalmakat.

A jelentéstevők arra is kitértek, hogy a bűnszervezetek egyre többször alkalmaznak fizikai erőszakot, nemcsak rivális szervezetekkel vagy saját tagjaikkal szemben, hanem olyan állampolgárokkal szemben is, akik gátolják őket céljaik elérésében. A szervezet arra is figyelmeztetett, hogy a bűnbandák gyakran kezdenek egészségügyi védőeszközök és gyógyszeripari termékek hamisításába. Ezek illegális értékesítése, különösen a koronavírus elleni oltóanyagoké a válság kezdete óta jelentősen felerősödött.

Az Európai Bizottság a héten szervezett bűnözés elleni stratégiát mutat be, amelynek célja, hogy meghatározza a bűnszervezetek tevékenységeit felszámolni hivatott uniós intézkedéseket a következő öt évre.