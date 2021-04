Egy francia régió bevásárolt a Szputnyikból, amit náluk még nem is engedélyeztek

Ötszázezer dózisnyi Szputnyik V-vakcinát rendelt meg a franciaországi Provence-Alpes-Cote-d'Azur régió elnöke – írja a HVG. Renaud Muselier, a régió elnöke úgy nyilatkozott, hogy mindenképp megvárja, amíg az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezi az oltóanyagot, de időben akart lépni.

Részletezte: döntésében az is befolyásolta, hogy Németországban is történt egy hasonló eset nemrég: Bajorország – német szövetségi tartományként – 2,5 millió adagot kötött le a Szputnyik V-ből.

Elmondta azt is, hogy a döntését a külügyminisztériummal is közölte, illetve hogy nem a kormány ellen van, hanem az oltás mellett. Hozzátette: azt szeretné, hogy a régió vendéglátóipari és idegenforgalmi egységei mielőbb kinyithassanak, ezért is van szükség az oltóanyagra.

Mindez abból a szempontból érdekes, hogy Clément Beaune francia Európai-ügyi államtitkár nemrég úgy nyilatkozott: legalább június végéig várni kell azzal, hogy a Szputnyikkal is oltani kezdhessenek Franciaországban.