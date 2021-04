Most temetik Daunte Wright-ot, több százan gyűltek össze Minnepolisban

Daunte Wrightot csütörtökön, Minnepolisban temetik el, ahol az ő ügye, valamint a George Floyd-per miatt már hetek óta demonstrációk zajlanak.

A temetésen George Floyd, valamint egy másik lelőtt fekete férfi, Oscar Grant hozzátartozói is jelen lesznek majd. A gyászbeszédet egy polgárjogi aktivistaként is dolgozó pap, Al Sharpton fogja mondani, aki korábban Floyd temetésén is beszélt.

Daunte egy fénycsóva volt

– mondta az elhunytról nagynénje, Naisha, hozzátéve:a család továbbra is várja, hogy igazságot szolgáltassanak az ügyben.

Minnesota kormányzója, Tim Walz két perces csöndet rendelt el ma délben a temetés kezdete alkalmából.

A kormányzó arról is beszélt, hogy véleménye szerint az eset is azt bizonyítja, hogy

„mély, rendszerszintű rassizmus” van jelen Minnesotában és az Egyesült Államokban.

Eközben Wright halálának körülményeit még mindig vizsgálja a helyi rendőrség.