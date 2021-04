Rabbinak álcázta magát a keresztény hittérítő

Komoly vádakat fogalmazott meg a hittérítők tevékenységét nyomon követő Beyneynu izraeli szervezet egy ortodox rabbival szemben: megjátszotta, hogy zsidó, ultraortodox közösségekbe épült be, és miközben szertartásokat is levezetett, a valódi célja az volt, hogy zsidókat terítsen át a keresztény hitre.

A szóban forgó férfi még a családjával is ultraortodoxok között élt, és a judaizmus eme ágának megfelelő viseletben járt, de a Beyneynu meg van győződve arról, hogy valójában egy New Jersey-i keresztény hittérítő – írja a Guardian.

A szervezet legalább hét éve tartja megfigyelés alatt a meg nem nevezett férfit. Először 2014-ben léptek fel vele szemben, aminek következtében rögtön felszívódott. Egészen addig, amíg egy másik ultraortodox közösségben meg nem jelent a családjával, és folytatta „ármánykodását". Az sem mellékes, hogy a helyi média beszámolója szerint a család hamis dokumentumokkal érkezett Izraelbe, és nyoma sincs annak, hogy zsidó felmenőik lennének.

Az ortodoxok gyanúját egyebek közt az keltette fel, hogy a rabbi felesége, bár a judaizmust népszerűsítette a közösségi médiában, „keresztény tartalmakkal" tűzdelte meg mondanivalóját. A másik eset, amitől felhúzták az ortodoxok a szemöldöküket, hogy az – álcázott – rabbi 13 éves kislánya Jézust emlegette az iskolában, mondván, hogy Krisztus „mindenkit elfogad, még ha nincs is igazuk".

A gyanút erősíti, hogy a rabbi a helyi Channel 13-nak azt mondta, a vád hazugság, ő zsidónak született. Jóllehet, hozzátette, hét-nyolc évig hittérítőként tevékenykedett, de azóta „megvezekelt bűneiért". Az nem derült ki mondandójából, hol és mikor térített.

A leleplezésről elsőként író Behadrei Haredrim ultraortodox hírportál annak a közösségnek, ahol a keresztény hittérítő rabbi lebukott, több tagját is meginterjúvolta: egybehangzóan azt mondták, sokkos állapotba kerültek. Egyebek mellett már csak azért is, mert miután a rabbi felesége tavaly elhunyt, a közösségben gyűjtést szerveztek a családnak. A hír kirobbanása után azonban el is zárták a pénzcsapot.

Amellett, hogy – ha a Beyneynu állítása tényálló – példa nélküli beszivárgás történt, sok izraeli a hittérítésre úgy tekint, mint ami fenyegeti a zsidóság viszonylag kicsi globális népességét, valamint a többségi státuszukat a zsidó államon belül.