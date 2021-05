Ítéletidő: kidőlt fa miatt állították le a metrót

Ítéletidő tombol Magyarország határánál, az orkánerejű szél miatt az osztrák meteorológiai szolgálat is riasztást adott ki. A Bécset és Burgenlandot is sújtó pusztító széllökések elérik a száz kilométeres óránkénti sebességet – írta az MTI.

A már órák óta kavargó szélvihar miatt több mint kétszázszor riasztották a tűzoltókat csak az osztrák fővárosban: a Kronen Zeitung szerint egyes helyeken fák dőltek ki, máshol pedig az építkezéseken használt állványok dőltek le. Sérülésekről egyelőre nem érkeztek hírek Bécsből.

a négyes metrót (U4) viszont le kellett állítani, miután a felszíni szakaszára is rádőlt egy fa.

Baum liegt auf U4-Gleisen nach Sturm. pic.twitter.com/B7DJL25j0k — Marc David Vardai (@vardai) May 2, 2021

Emiatt a szerelvények egy ideig rövidített szakaszon közlekedtek, de azóta sikerült megoldani a problémát.

Bécsben a Práter parkot, valamint a Duna árterében fekvő nemzeti parkot, a Lobaut is be kellett zárni. Továbbá a szabadtéri, csak sátortetővel ellátott tesztközpontok is bezártak a városban.

A meteorológiai intézet délután 4 óráig adott ki figyelmeztetést. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szél a fákat is kidöntheti, de a meglazult tetőcserepeket is lefújhatja a tetőkről.

A szél sebessége többnyire 100 kilométer per óra körül mozog az ország keleti felén. Egy helyen, a Buchbergnél 111 kilométer per órás szelet is mértek.

Alsó-Ausztriában egy tűzoltó meg is sérült, miután egy fáról letört ág ráesett; neki a karja törött el. A viharos szél helyenként az útjelző táblákat is kitépte, felborította.

Az orkán Felső-Ausztriában és Salzburgban kora délután már csendesedni kezdett, és a meteorológusok arra számítanak, hogy délutánra az ország keleti felén alábbhagyhat a vihar.