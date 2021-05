A lekapcsolt gyermekpornóoldalak után újak születnek

A németországi hatóságoknak sikerült felszámolniuk a világ egyik legnagyobb, gyermekekkel való szexuális visszaéléssel foglalkozó oldalát.

A Boystown legalább 2019 júniusa óta aktív volt, és több mint 400 ezer tagot számlált. Kizárólag a net sötét bugyra, a darknet révén volt elérhető.

Négy német állampolgárságú férfit tartóztattak le – erősítette meg a német szövetségi bűnügyi rendőrség, a Bundeskriminalamt. Őket Németországban és Paraguayban vették őrizetbe.

A 40–64 év közötti férfiak közül a gyanú szerint hárman a platform adminisztrátoraként dolgoztak. A negyedik – regisztrált tagként – a platform legaktívabb felhasználója volt, több mint 3500 hozzászólással.

A hónapokon át tartó nyomozást egy német munkacsoport vezette, amely az Europollal, valamint a holland, svéd, ausztrál, amerikai és kanadai hatóságokkal együttműködve dolgozott.

