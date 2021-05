Életeket menthet a szabadalmak megosztása a gyógyszeriparban

Korábban éppen az Egyesült Államok tiltakozott a szellemi tulajdon védelmének felfüggesztése ellen. Az elnököt azonban aktivisták és szervezetek, valamint a saját pártja is egyre nagyobb nyomás alá helyezte. Vélhetően ez is hozzájárult ahhoz, hogy változtattak álláspontjukon.

Breaking News: The Biden administration will support lifting patent protections for Covid-19 vaccines, a breakthrough for global efforts to produce more doses as the virus rages in India and South America. https://t.co/dKC5P27cTs