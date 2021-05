Beindult a vakcinaturizmus: vizit, oltás, vakáció egy helyen

Ötven euróért árulják május 17-től turistáknak a Szputnyik V-t San Marinóban. A törpeállam egészségügyi minisztere szerint az összeg mindkét dózist fedezi. A lehetőséggel azok élhetnek, akik legalább három éjszakát töltenek ott, és 3-4 héten belül visszajönnek a következő oltásért. A kezdeményezéssel a turizmus fellendülését várják.

Egy norvég utazási iroda oltással összekötött utazásokat kínál Oroszországba. Az ügyfelek többféle utazási csomag közül választhatnak, amelyek mindegyike tartalmazza az orosz Szputnyik V vakcina beadását.

Egy hónap alatt 1200 euróért (430 ezer forintért) két utazást tehetnek meg a két dózisért, fejenként 3000 euróért (1,07 millió forintért) az ügyfelek egy háromhetes luxusüdülést élvezhetnek egy oroszországi gyógyüdülőhelyen, miközben az utazás kezdetén és végén még be is oltják őket.

A harmadik opció egy törökországi vakációt foglal magában moszkvai átszállással, a reptéren ugyanis oltóközpont működik a terminálon belül.

Egy német házaspár a minap 2000 eurót költött az utazással egybekötött oroszországi oltásra. A férj, Heinz-Gerd Pinkernell azzal érvelt: nem tudja, mikor kerültek volna sorra az oltásban odahaza, Németországban.

For roughly €2,000, this couple from Germany has embarked on a 'vaccination trip' to Russia. pic.twitter.com/QeFY9qrkvT

Egy osztrák utazási iroda viszont sajnálattal tudatta: szívesen szerveznének vakcinautakat, ugyanakkor „garantálni szeretnék”, hogy a külföldön szerzett oltást elismerjék a védettségi igazolványban.

A szervező emiatt „kínosnak és mérhetetlenül bosszantónak” nevezte, hogy amíg a Szputnyik V nem kap EU-tanúsítványt, nem indíthatnak eredeti terveikkel összhangban különböző all inclusive oltási kirándulásokat Moszkvába vagy Szentpétervárra.

Korábban az orosz gyártó a hivatalos Twitter-oldalán azt posztolta: „Szputnyik V oltás Oroszországban! Ki van a fedélzeten?” – és mellékelt egy fényképet, amelyen lelkes emberek láthatóak a Szputnyik feliratú repülőgép mellett.

Tell your friends to follow Sputnik V on Twitter!*

Our social media followers will be the first to be invited to get #SputnikVaccinated in Russia when the program starts. pic.twitter.com/Sxn17cjlmQ