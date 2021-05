Tegnap kezdődött a kutatás Belgium nyugati tartományában, Limburgban, miután előző este a férfi nem ment haza. Felesége jelentette az esetet a felettesének. Kiderült, hogy a 46 éves katona

a laktanyájából elvitt egy pisztolyt, egy P90-es félautomata fegyvert, lőszereket és egy páncéltörő rakétát.

A P90-es lőszere átviszi a golyóálló mellényt. A rendőrség azonnal körözést adott ki és riasztották a holland kollégákat is. A férfinak a hónap elején már volt egy fegyveres incidense.

Szürke Audi Q5-ösében többfelé látták napközben a tartományban, illetve valószínűleg átment Hollandiába is, ahonnan később visszatért. A jelzések alapján a rendőrök helikoptereket is bevetve próbáltak a nyomára bukkanni, eredménytelenül. Tegnap estefelé egy erdész bejelentése nyomán megtalálták a kocsit a belga-német határ közeli erdőben, egy bányánál. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki, hajnalig átkutatták a járművet, majd megjelentek a hadsereg tűzszerészei is. Állítólag fegyvereket foglaltak le az autóban – írta a The Brussels Times.

Halálosan megfenyegette az egyik belga virológust

A gyanúsított az elmúlt napokban többeket is megfenyegetett, köztük a legismertebb belga virológust, Marc Van Ranst is. Amikor a katona elszökött a rendőrség azonnal védelem alá vonta a virológust és családját és biztonságos helyre vitték őket. Ugyancsak megfenyegetett néhány katonai létesítményt is, így a belga laktanyákban mindenkit benntartottak és készültséget rendeltek el. A holland nyelvű De Morgen pedig arról számolt be, hogy a férfi hátrahagyott búcsúlevelében azt írta, hogy élve ugyan nem fogják el.

A belga VRT portál szerint a férfi szélsőjobboldali eszmék követője. Facebook oldala a siegrune-ára utal, vagyis a rúna írás egyik betűjére, amelyet duplázva és stilizálva S betűként a náci rohamosztag, az SS, használt rövidítésként. Szélsőségesen menekült-ellenes nézetei miatt már jó ideje figyelte a belga katonai hírszerzés is. Ugyancsak szerepel az OCAD listáján is. Ez egy belbiztonsági szervezet, ahol bejelentések alapján vizsgálják meg és elemzik, hogy szélsőséges nézeteket vallók, milyen biztonsági kockázatot jelentenek. Sokan felvetették, ha már régóta tudott volt, hogy biztonsági kockázatot jelent, akkor hogyan maradhatott a mai napig a belga fegyveres erők kötelékében, mint hivatásos katona.

Az ügyben a nyomozást és a hajsza irányítását a belga szövetségi ügyészség vonta magához. Kiadott közleményükben kifejezetten veszélyesnek írják le a menekülő, profi katonát, akit mindenképpen el kell kerülni. Miután fegyvere van, ezért valószínűleg nem fog habozni, hogy használja, ha megtámadják, vagy ha sarokba szorítják.