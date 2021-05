Nincsenek illúziói, de kész találkozni Kim Dzsongunnal Joe Biden

Az amerikai elnök megfelelő feltételek mellett kész találkozni Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel. Az amerikai elnök a dél-koreai elnökkel, Mun Dzseinnel közösen tartott sajtótájékoztatót pénteken a Fehér Házban. Az eseményen Biden és Mun egyaránt azt mondta: céljuk, hogy megvalósuljon a Koreai-félsziget teljes atommentesítése.

Biden kifejtette ugyanakkor, hogy „nincsenek illúziói” azzal kapcsolatban, milyen nehéz rávenni Észak-Koreát arra, hogy feladja nukleáris arzenálját, miután elődei ezen a téren kudarcot vallottak. Mindketten mélyen aggódunk a helyzet miatt – fogalmazott az amerikai elnök.

Joe Biden kifejtette azt is, hogy megfelelő feltételek mellett hajlandó lenne találkozni Kimmel, de ez attól is függ, hogy az észak-koreai vezető hajlandó-e megvitatni nukleáris programját. Mindez azért is érdekes, mert az elnök március végén még ezzel ellentétes állásponton volt.

Biden azt is elmondta, hogy kormánya az első hónapokban széleskörűen felülvizsgálta az észak-koreai politikát. Amerikai tisztviselők szerint Biden politikája nem a Barack Obama elnök által kedvelt, az északiakkal való kapcsolatfelvétel elutasítását célzó megközelítés lesz, és nem is a Trump-féle, „villámcsődületes csúcstalálkozókban” megnyilvánuló diplomáciai közeledés lesz, hanem a kettő közti középutat céloznák meg.

Biden és Mun pénteken megerősítették az országaik közötti erős szövetséget is azok után a feszültségek után, amelyeket Trump politikája okozott a felek közt. A volt amerikai elnök – miközben gyengének bélyegezte Munt –, azzal fenyegetőzött, hogy kivonja az amerikai csapatokat Dél-Koreából.

Mun Dzsein a második külföldi vezető volt– a japán miniszterelnök, Josihide Szuga után –, aki Biden januári hivatalba lépése óta ellátogatott a Fehér Házba. Biden azt mondta, hogy beszélgetésük „régi barátok” közötti megbeszélésnek felelt meg.

A két vezető Kínáról és Tajvanról is tárgyalt, a közös sajtótájékoztatójukon azonban Észak-Korea kérdése dominált. Biden elmondta, hogy a két országnak közös stratégiája lesz Észak-Koreával kapcsolatban és egyetértettek abban, hogy diplomáciai kapcsolatokat kívánnak kialakítani Északkal, annak érdekében „hogy pragmatikus lépéseket tegyenek a feszültségek csökkentése érdekében".

Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy a külügyminisztérium egyik tisztviselője, Sung Kim lesz az Egyesült Államok észak-koreai különmegbízottja. Sung Kim veterán koreai-amerikai diplomata, aki korábban az Egyesült Államok Fülöp-szigeteki és indonéziai nagyköveteként dolgozott. Korábban ő vezette a Trump és Kim Dzsongun közti csúcstalálkozókat előkészítő tárgyalásokat is.