Több ezer gyereket szervezett be a Securitate

A katonai ügyészségtől kért bűnvádi kivizsgálást Romániában a Securitate, a volt kommunista titkosszolgálat levéltárát tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS) a kiskorúakat beszervező, az egykori Securitaténál, illetve a korabeli rendőrségnél dolgozó volt tisztek ügyében – közölte az átvilágítási testület. Elévülhetetlen emberiesség elleni bűncselekményeket követtek el azok a szekusok és milicisták, akik több ezer 18 év alatti diákot kényszerítettek rá, hogy a környezetükről jelentsenek.

Sokakat érintő, rendszerszintű visszaélésekről van szó, amelyeket olyan állami szervek követtek el, amelyeknek törvényi kötelességük lett volna az alkotmány és a polgári jogok védelme. Csendes László, a CNSAS tagja és egykori elnöke a magyar közmédiának nyilatkozva elmondta: nem minden megyéből kerültek elő az iratok, de így is már több száz, kiskorúakat beszervező szekust azonosítottak, áldozataik száma pedig több ezerre, akár tízezres nagyságrendűre becsülhető.

Az akkor beszervezett gyermekek ma 40-50 éves, adott esetben felelős pozíciót betöltő felnőttek.

Tizenéves gyerekeket szülői jóváhagyás nélkül nem hogy beszervezni, de kihallgatni sem lett volna szabad, ez akkor is törvénytelen és alkotmánysértő volt, a megfélemlített gyerekek tehát egyértelműen áldozatok voltak.

Sok olyan eset is van, amikor a Securitatéval felnőtt korukban együttműködő besúgókról derült ki, hogy már gyermekkorukban beszervezték őket. A katonai ügyészségnek nemcsak az egyes szekusok büntetőjogi felelősségét kellene kivizsgálni, hanem arra is fényt kellene deríteni, hogy honnan indult, ki a felelős azért, hogy Romániában évtizedeken keresztül gyermekeket kényszerítettek besúgásra a kommunizmus idején – számolt be az MTI.