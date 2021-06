Erre senki nem számított az ukrán nagykövettől

Érdekes dolgot mondott Ukrajna berlini nagykövete, aki korábban is meglepő kijelentéseiről vált híressé. Andrej Melnik most a Berliner Zeitung hasábjain írt arról, hogy Oroszország is beléphet a közeljövőben a NATO-ba – írja a Kárpáthír.

A diplomata szerint Oroszországban ma is vannak „megvilágosult” elmék, akik a Putyini rezsim ellenére tesznek és gondolkodnak.

Ezért nem tartja lehetetlennek, hogy Oroszország belépjen az EU-ba, sőt még a NATO-nak is teljes jogú tagjává váljon.

Melnik írásában meg is jegyzi, hogy sokan most még talán hihetetlennek tartanak egy ilyen változást, de semmi sem lehetetlen. Sőt, szerinte nagyon hamar valóra is válhat az orosz NATO-tagság, ami Európa és a világ békéje szempontjából is létfontosságú döntés lehet. Erről viszont mindenek előtt az orosz nép hivatott dönteni – vélekedett a diplomata.

A diplomata emellett fontosnak nevezte Ukrajna felvételét is a NATO-ba és az EU-ba és reményét fejezte ki amellett, hogy Ukrajna hamarosan mindkét irányból zöld jelzést kap.

Másfél hónappal ezelőtt Melnik egyébként még arról beszélt, hogy ha Ukrajna NATO-csatlakozását nem hagyják jóvá, akkor az országnak nukleáris fegyvereket kell majd beszereznie a saját védelme érdekében.