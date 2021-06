Mégis a vuhani laborból szabadult el a járvány?

Már javában tombolt a koronavírus a világban, amikor az Egyesült Államok hírszerzése leszámolt az emberiséget leginkább foglalkoztató egyik mítosszal. Politikusok, tudósok és persze a média megmondóemberei is megosztottak voltak a kérdésben: a gyorsan terjedő vírus a természet szüleménye, vagy egy titkos kormányzati terv áll a hátterében? Mígnem tavaly áprilisban a Nemzeti Hírszerzés Igazgatója (DNI) jelentésében – látszólag – pontot tett a vita végére.

A széles körű tudományos konszenzus alapján nem megalapozott a feltételezés, mely szerint a vírust mesterségesen hozták volna létre

– írta a szervezet.

Ezzel a legérzékenyebb ponton érte találat Donald Trumpot, aki nyilatkozataiban a SARS-CoV-2-t következetesen „Kína-vírusnak” nevezte. Az Egyesült Államok korábbi elnöke a járvány kezdetétől azt hangoztatta, hogy a vírus valójában nem Vuhan városának piacáról, hanem a közelben fekvő kutatólaboratóriumból szivárgott ki.

Mivel az elnökválasztásra készülő Trump kampányát nagyrészt a Pekinggel szembeni kemény diplomáciájára építette, a „laborteória” megfúrásával saját hírszerző közössége is hozzájárult választási kudarcához.

Ennek tükrében különösen érdekes, hogy az elmélet most újult erővel tért vissza. Joe Biden demokrata elnök múlt héten a nyilvánosság előtt arra utasította az amerikai hírszerzést, hogy kilencven napon belül álljanak elő egy új jelentéssel a vírus eredetével kapcsolatban. Az ügy hátterében egy Wall Street Journalben megjelent cikk áll. A New York-i lap hírszerzői információra hivatkozva azt írta, hogy Kínában már 2019 novemberében észleltek a Covid–19-megbetegedéshez hasonló tüneteket. Értesülésük szerint a vuhani virológiai laboratórium három kutatója betegedett meg még azt megelőzően, hogy a vírus a titokzatos intézmény falain kívül is felbukkant volna. A Wall Street Journal megkérdezte a Biden-kormány Nemzeti Biztonsági Tanácsát, amely válaszul annyit közölt: továbbra is komoly kérdéseik vannak a járvány kezdeti időszakát illetően, közöttük a megjelenésének körülményeire vonatkozóan is. Biden három nappal a cikk megjelenését követően állt a sajtó elé, majd sürgette meg az amerikai hírszerzést.

Bár a tavaly áprilisban megjelent, Trumpot cáfoló hírszerzési jelentés óta bőven volt idő újabb értesülések begyűjtésére, az amerikai jobboldal szerint a mainstream média most mégis példátlan kettős mércét alkalmaz. Közismert republikánus véleményvezérek, mint Tucker Carlson és Sean Hannity, összegyűjtötték a tavalyi jelentést követően a fősodorban megjelent véleményeket.

Múltidézéseikből pedig kétségkívül kiderül: Trumpra vércseként repült rá a sajtó, a hírszerzés akkori, cáfoló jelentésén kívül semmilyen más érvet nem vettek figyelembe.

Pedig a tudományos vita folytatódott, a vírus természetes eredetével kapcsolatban akkor és azóta is több szkeptikus vélemény látott napvilágot. Ennek ellenére – vélik most a jobboldali véleményvezérek – a republikánus exelnököt gyűlöletkeltőnek, idegengyűlölőnek bélyegezték meg, miközben a heves tiltakozás Joe Biden múlt heti bejelentését követően elmaradt.

A támadás középpontjába került a járvány elleni védekezés amerikai arca, Anthony Fauci is. A virológus korábban többször Donald Trump véleményével szemben foglalt állást, egy tavalyi interjúban a laborelmélet valóságtartalmát is kétségbe vonta. Az azóta Joe Biden egészségügyi főtanácsadójaként dolgozó Fauci azonban most már azt állítja: igenis van valóságalapja a feltételezésnek, hogy a vírus a vuhani intézményből szivárgott ki. A vitának ezzel nincs vége. Olaj volt a tűzre, hogy a jobbról érkező vádakra olyan válasz is érkezett, mely szerint Trump farkast kiáltott, az exelnök kirohanásai miatt nem vette komolyan a média a laborelméletet nem kizáró érveket.

Bizonyára nem tesz jót a Biden-kormány hitelességének, hogy a hírszerzés jelentései, szivárogtatásai nyomán a tudományos vita ismét vegytiszta politikai kérdéssé vált. Ennek veszélyére egyébként kutatók is figyelmeztetnek, a napokban az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egyik vezetője erre hívta fel a figyelmet.

Azt kérjük, hogy válasszuk el a politikát a tudománytól, hogy a megfelelő, kedvező légkörben találjuk meg a válaszokat a kérdésekre

– mondta Michael Ryan, a WHO egyik vezető tisztségviselője. Az amerikai álláspontot támadó hangokra Peking igyekszik saját narratívát felépíteni. A Global Times kínai pártlap vasárnap azt írta: az Egyesült Államok hírszerzésének nincs nagyobb tudományos teljesítménye, mint a WHO-nak, ahogyan több információhoz sem juthatnak. Esetükben a vizsgálatnak mindig politikai végeredménye lesz.

(Borítókép: Laboratóriumban dolgozó Vuhanban, Kínában 2020. február 6-án. Fotó: STR / AFP)