Rasszizmus miatt perel az elbocsátott fehér nő

Amy Cooper tavaly a nemzetközi jelképévé vált annak a mindennapi rasszizmusnak, amivel a feketék gyakorta szembesülnek. Korábbi munkaadóját azért perli, mert kirúgták.

A fehér nő keresetében állítja: faji megkülönböztetés áldozata. A Franklin Templeton befektetési cég alkalmazottja volt, és a tavalyi botrány után munkáltatója először felfüggesztette, majd egy éve fel is mondott neki.

Azt fogom mondani a rendőröknek, hogy egy fekete az életemre tör – mondta a nő, akit csak arra kértek, hogy kösse pórázra a kutyáját.

Amy Cooper tavaly májusban a New York-i Central Parkban olyan helyen sétáltatta póráz nélkül a kutyáját, ahol ez tilos. Christian Cooper (a névazonosság véletlen) ugyanezen az erdős-ligetes, Ramble nevű szakaszon a madarakat akarta meglesni. A férfi azt állítja, hogy amikor összetalálkozott a nővel, csupán arra kérte, vezesse pórázon a kutyáját. Miután a nő erre nem volt hajlandó, a férfi jutalomfalatokat ígért a kutyának, ha a nő féken tartja.

A nő azonban ehelyett elkezdett fenyegetőzni, a férfi pedig videóra vette az jelenetet, amit máig több mint 45 millióan néztek meg:

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY's Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm