Medvék törtek rá Tusnádfürdőre

Szerda éjszaka riasztották a csendőrséget, hogy kergessenek el egy medvét, amely egy tusnádfürdői panzióba hatolt be, és ott több holmit is összetört. Ugyancsak aznap éjszaka szintén Tusnádfürdőn egy boltba bement egy másik medve – írja a Transindex. A csendőrök miközben ezt a két medvét elzavarták, más medvékkel is találkoztak az utcán. Őket is eltávolították Románia legkisebb lélekszámú városából.

A „panziós” medvéről éjfél előtt érkezett bejelentés, de mire a csendőrök kiérkeztek, csak hűlt helyét találták, meg az összetört tárgyakat, amelyeket valószínűleg ételkeresés közben tört össze.

A következő hívást egy órával később kapták a csendőrök. Valaki jelezte, hogy egy medve van a polgármesteri hivatal előtt.

A csendőrök kimentek, és megállapították, hogy az állat egy élelmiszerboltba hatolt be előzőleg. A helyszínen viszont volt egy másik anyamedve is három boccsal.

Intézkedés közben több másik medvével is találkoztak a rendőrök. Ezeket is elkergették, de a biztonság kedvéért néhány órán keresztül még járőröztek az utcákon.