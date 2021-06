Nagy veszteség érte, gyászol Joe Biden

Elpusztult Champ, Joe Biden német juhászkutyája. A halálhírről Joe Biden a hivatalos amerikai elnök Twitter-oldalán számolt be erről, hozzátéve, a kutya 13 éven át volt hű társ a család mellett. Nem sokkal azután szegődött a Biden-családhoz, hogy a politikus Barack Obama oldalán az Egyesült Államok alelnöke lett.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE