Donald Trump: Visszavesszük a Képviselőházat és a Szenátust

Beszédében Donald Trump arra biztatta támogatóit, hogy minden szinten küzdjenek a konzervatív értékekért. „Közösen visszavesszük a Képviselőházat, visszavesszük a Szenátust és megmentjük Amerikát!”– mondta az elnök, hozzátéve: ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg kell nyerniük a jövő évben esedékes félidős, képviselőházi választásokat.

Trump nem mulasztotta el felidézni elnökként elért eredményeit sem. Elmondta, hogy ciklusa alatt fejlesztette a gazdaságot és a haderőt, valamint biztosította a déli határokat. Ezzel szemben szerinte Joe Biden beiktatása óta a gazdasági helyzet is romlott, az ország külpolitikai ereje is gyengült, valamint a déli határon is romlott a helyzet.

Az a gyönyörű, hogy az emberek is látni fogják: mindaz, amit csináltunk, az hogyan válik majd semmivé

– mondta Biden elnökségére utalva.

Trump továbbra is „teljesen elcsalt, hazug választásként” emlegette a tavalyi elnökválasztási kampányt is, miközben arra is emlékeztetett, hogy azóta a cégei ellen is támadást indítottak a kormányzati szervek.

Minden visszaélés és támadás, ami ellenem irányul, azért van, mert én értetek küzdöttem egy romlott intézmény ellen. Törvénytelen, amit csinálnak és ezt az amerikai nép nem fogja eltűrni

– fogalmazott Trump.

Az elnök beszéde után a rendezvényt egy tűzijátékkal zárták le: