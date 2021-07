Több mint 30 áldozatot követelt az árvíz Vallóniában

Vallónia kormánya a múlt heti rendkívüli esőzések miatti özönvízszerű árvizek károsultjainak megsegítésére kétmilliárd eurót (710 milliárd forint) szabadít fel – adta hírül az MTI. A helyi sajtó csütörtökön azt is közölte: az árvíz halálos áldozatainak száma 32-re emelkedett, 18 embert pedig még mindig eltűntként tartanak nyilván.

Belgium francia nyelvű régiójának kormánya közölte: a most felszabadított összeg célja a megrongálódott épületek felújítása és helyreállítása mellett az érintett otthonokban megsemmisült ingóságok megvásárlásának biztosítása.

A vallon kormány sajtóbeszámolók szerint azt is lehetővé teszi az áradás által sújtott területek önkormányzatainak, hogy 2500 eurós (640 ezer forint) előleget fizessenek az érintett háztartások számára. A helyi kabinet azt is közölte: az önkormányzatok és magánemberek mellett a gazdasági szereplők számára is lehetővé kell tenni, hogy a szükséges pénz mihamarabb rendelkezésre álljon a munkájuk végzéséhez.

Ahogy korábban az Index is beszámolt, az utóbbi időszak heves esőzései miatt Belgiumban és több más nyugat-európai országban is árvizek pusztítanak. Az áradásokban többen is életüket vesztették.